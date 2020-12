Xbox Game Pass: Spiele-Flatrate enthält bald Among Us & Skyrim

Erst Anfang Dezember hatte Microsoft viele Spiele, die in den Xbox Game Pass aufgenommen wurden, angekündigt. Nun haben die Redmonder das Portfolio um elf weitere Titel erweitert. Neben dem Detektivspiel Among Us wird sich bald auch Skyrim ohne zusätzliche Kosten spielen lassen.

Unterschiedliche Versionen verfügbar

Die Spiele-Flatrate jetzt für 1 Euro ausprobieren

Das hat das Redmonder Unternehmen auf Xbox Wire bekanntgegeben. Während "Mørkredd" schon jetzt in den Game Pass integriert wurde, können Mitglieder sich die "The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition" ab dem 15. Dezember kostenlos herunterladen. Alle wei­te­ren Games stehen ab dem 17. Dezember zur Verfügung. Hierbei handelt es sich um "Among Us", "Beholder: Complete Edition", "Code Vein", "The Dark Pictures Anthology: Man of Medan", "Monster Train", "MotoGP 20", "My Friend Pedro", "Neoverse" und "Wilmot's Warehouse".Die Game Pass-Abonnenten sollten natürlich beachten, dass die genannten Titel teilweise nur auf bestimmten Plattformen zur Verfügung stehen. So ist das Detektivspiel Among Us bei­spiels­wei­se ausschließlich auf dem PC er­hält­lich. Skyrim kann sowohl auf der Konsole als auch auf mobilen Android-Geräten gespielt werden. Aus diesem Grund gibt es den Xbox Game Pass auch in mehreren Versionen. Um auf die Games von allen Platt­for­men zugreifen zu können, ist die Ultimate-Version der Mit­glied­schaft erforderlich.Vor gut einer Woche hatten die Redmonder 17 zusätzliche Titel in den Xbox Game Pass aufgenommen. Zu den Highlights zählt unter anderem die PC-Version des Shooters Doom Eternal. Wer die Spiele-Flatrate von Microsoft einmal ausprobieren möchte, kann die Ultimate-Variante des Xbox Game Pass für nur einen Euro testen. Nach den ersten drei Monaten wird dann die reguläre Gebühr in Höhe von 12,99 Euro pro Monat fällig.