Gran Turismo: Star-Regisseur Neill Blomkamp verfilmt das Rennspiel

Gran Turismo ist ein Rennspiel und frei nach Niki Lauda: Man fährt im Prinzip blöd im Kreis herum. Dennoch hat Sony beschlossen, die Rennsimulation zu verfilmen. Immerhin: Mit Neill Blomkamp hat man einen Kultregisseur angeheuert - und es gibt sogar eine echte Story.

Wahre Geschichte

Sony

Sony Pictures und PlayStation Productions haben zuletzt einen anderen Spielehit ins Kino gebracht, Uncharted war auch ein Erfolg und konnte weltweit rund 400 Millionen Dollar einspielen. Die beiden Film-Töchter des japanischen Elektronikkonzerns sind also auf den Geschmack gekommen und wollen für Nachschub sorgen. Dass die Wahl ausgerechnet auf ein Rennspiel fällt, das im Grunde keine Handlung hat, ist durchaus erstaunlich.Jedenfalls berichtet das Hollywood-Branchenmedium Deadline , dass Gran Turismo nicht nur verfilmt wird, sondern auch schon einen konkreten Termin hat. Die Verfilmung des Rennspiels soll am 11. August 2023 in die Kinos kommen.Der Clou dabei: Gran Turismo hat sehr wohl eine Story und diese basiert auch noch auf wahren Begebenheiten. Denn er erzählt die Geschichte eines Teenagers, der mit seinen überdurchschnittlichen Spiele-Skills einen von Nissan veranstalteten Wettbewerb gewann und sich später den Traum erfüllen konnte, ein professioneller Rennfahrer zu werden - also eine Geschichte der Art "Von der Couch in den Rennwagen".Man kann durchaus optimistisch sein, dass hier tatsächlich ein spannender Film entsteht - im Gegensatz zu Müll wie Pixels oder dem Emoji-Film. Das liegt auch an der Verpflichtung des Regisseurs Neill Blomkamp. Der 42-jährige Südafrikaner gilt als Kultregisseur, auch wenn er bisher fast ausschließlich als Science-Fiction-Spezialist aufgefallen ist.Das aber auf beeindruckende Art und Weise: Denn seine Filme District 9, Elysium und Chappie (er hat sie geschrieben, produziert und Regie geführt) gelten als Kultstreifen. Ob ihm auch ein Videospielfilm der etwas anderen Art gelingt? Man wird es sehen, aber es gibt eben durchaus Grund zur Zuversicht.