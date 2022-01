State of Play: Große PS5-Sause startet am Mittwoch mit Gran Turismo 7

Sony kündigt für Mittwoch (02.03.) seinen nächsten State of Play-Livestream an, der ganz im Sinne des kommenden PS4- und PS5-Titels Gran Turismo 7 stehen wird. Die Japaner versprechen über 30 Minuten Videomaterial und Gameplay-Details zum exklusiven PlayStation-Rennspiel.

30 Minuten Racing-Spaß knapp einem Monat vor GT7-Release

Hatte die PlayStation-Community im Vorfeld mit einem groß angelegten State of Play-Event und neuen Informationen zu Spielen wie God of War: Ragnarök oder Horizon Forbidden West gerechnet, fällt der erste Livestream im Jahr 2022 kleiner und kürzer aus als erwartet. Wie Sony in einem offiziellen Blog-Beitrag bestätigt, wird man sich einzig und allein Gran Turismo 7 (GT7) widmen, womit Details zu weiteren PS4- und PS5-Exklusivspielen noch länger auf sich warten lassen dürften.Der State of Play-Stream wird am Mittwoch den 2. Februar 2022 ab 23 Uhr deutscher Zeit parallel auf YouTube und Twitch veranstaltet. Racing-Fans sollten circa eine halbe Stunde einplanen. Die Entwickler von Polyphony Digital werden das anstehende Event vor allem dazu nutzen, um über die verschiedenen Modi und Features von Gran Turismo 7 zu sprechen. Weitere Details wollte man im Vorfeld nicht verraten.Da der Release-Termin am 4. März 2022 vergleichsweise nah liegt, dürften sich Interessenten über finale Details und vor allem echtes Gameplay-Material freuen. Aktuell kann Sonys "Real Driving Simulator" in einer Standard und Digital Deluxe Edition vorbestellt werden. Letztere beinhaltet, wie auch die physische Anniversary Edition, unter anderem Extras wie beide Spielversionen (PS4 und PS5), Ingame-Währung, ein spezieller Toyota GR Yaris und PSN-Avatare. Alle Vorbesteller erhalten zudem ein Fahrzeugpaket mit weiteren Autos von Toyota, Porsche und Mazda.