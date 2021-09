Gran Turismo 7 - Neuer Trailer verrät den Release-Termin des Racers

Die Gran Turismo-Reihe gehört auch weiterhin zu den größten Aushängeschildern für Sonys Spielkonsolen. Auf einen Ableger für die PlayStation 5 , namentlich Gran Turismo 7, warten Rennspielfreunde nun schon seit einer geraumen Zeit. Im Frühjahr wurde das Spiel nach 2022 verschoben, ohne ein konkretes Datum zu nennen. Beim gestrigen PlayStation Showcase wurde genau dieser Makel nun behoben, außerdem hat Sony das Spiel zusammen mit dem Entwickler Polyphony Digital in einem neuen Trailer präsentiert.Die wichtigste Neuigkeit zuerst: Gran Turismo 7 wird ab dem 4. März 2022 sowohl für die PlayStation 5 als auch die PlayStation 4 zu haben sein. In einem neuen Trailer werfen wir nun einen Blick auf zumindest eine Auswahl des gewaltigen Fuhrparks der Rennsimulation. Im Video sind dabei auch die umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten der Autos sowie deren Lackierungen zu sehen. Die individuell gestalteten Boliden lassen sich dann nicht nur auf den unterschiedlichen Rennstrecken präsentieren, sondern auch im Fotomodus festhalten.In Sachen Gameplay will Gran Turismo 7 zu den erfolgreichen Wurzeln der Reihe zurückkehren und unter anderem einen äußerst umfangreichen Kampagnen-Modus bieten. Im Showcase-Trailer sehen wir schon einmal die Weltkarte mit unterschiedlichen Herausforderungen.