Gran Turismo 7: Server-Wartung legt PlayStation 5 Rennspiel-Hit lahm

Das neue Gran Turismo 7 gilt als einer der neuen Flaggschiff-Titel für die PlayStation 5 . Durch Probleme mit einem Patch ist GT7 jetzt allerdings schon seit einem Tag nicht nutzbar - weder online, noch offline. Weder Sony noch die Entwickler kommunizieren mit den Fans.

Server-Wartung unerwartet verlängert

Wer sich das neue Gran Turismo 7 zugelegt hat, muss derzeit damit leben, dass er den teuren "Real Driving Simulator" nicht nutzen kann. Seit mittlerweile mehr als 24 Stunden ist GT7 nicht mehr über das Internet oder lokal auf den Konsolen der frühen Käufer des neuen Teils der extrem bekannten Rennspiel-Reihe nutzbar.Der Grund dafür ist ein von Polyphony Studios, dem Entwickler hinter dem Titel, und Sony angesetzter Versuch der Server-Wartung, der sich deutlich länger streckt als angenommen. Die Entwickler hatten die Wartungszeit gestern überraschend verlängert, nachdem man "ein Problem mit Update 1.07" festgestellt hatte. Man wolle möglichst bald über den Zeitpunkt der Fertigstellung der Arbeiten informieren, hieß es.Das Spiel ist aus diesem Grund sowohl im Online-Multiplayer als auch im lokalen Karrieremodus derzeit nicht spielbar. Warum sich die Wartungsarbeiten an den Servern für das beliebte Racing-Game derart in die Länge ziehen, ist derzeit noch unklar. Dies liegt auch daran, dass die Teams hinter dem Spiel, abgesehen von der gestern mitgeteilten Verlängerung der Wartungsarbeiten, nicht weiter mit den Fans kommunizieren.Das Update 1.07 wurde vor kurzem veröffentlicht und soll vor allem Fehler beheben sowie einige kleinere Änderungen mit sich bringen. So sorgt es auch für Änderungen an dem bei GT7 verwendeten In-Game-Credit-System, durch die die Spieler für viele Rennen weniger Credits gutgeschrieben bekommen. Dadurch wird es deutlich schwerer, genügend Credits für den Kauf von besseren Fahrzeugen mit der In-Game-Währung zu sammeln.