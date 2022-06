Project Moorcroft: Xbox Game Pass bekommt "Messehalle" für Demos

Microsoft will das Erlebnis, das Gamer mit den großen Spielemessen verbinden, in seinen Xbox Game Pass integrieren. Unter dem Codenamen Project Moorcroft entwickelt man einen speziellen Bereich, in dem frühe Demos kommender Spiele getestet werden können.

Bisher stehen die Besucher von Veranstaltungen wie der E3 teilweise Stunden in der Schlange vor dem Messestand eines bestimmten Herstellers, um erste Level oder eine kurze Demofassung eines Spiels, das erst in einigen Monaten auf den Markt kommen wird, ausprobieren zu können. Für die Hersteller war dies stets eine gute Gelegenheit, die Spannung hochzuhalten und die wichtige Mundpropaganda anzufeuern.Diese Erlebnisse sind allerdings zu einem guten Teil verloren gegangen, als die Messen und Events aufgrund der Corona-Krise ins Digitale abwandern mussten. Insbesondere die kleineren Entwickler-Firmen aus dem Indie-Bereich, die nur über sehr begrenzte Marketing-Mittel verfügen, haben es seit einiger Zeit deutlich schwerer, Aufmerksamkeit auf ihre Produkte zu lenken."Warum machen wir aus dem Game Pass nicht eine Art Showfloor", erklärte Sarah Bond, die bei Microsoft für das Spiele Ökosystem rund um die Xbox zuständig ist, die Grundidee gegenüber dem US-Magazin The Verge . "Warum machen wir es einem Entwickler nicht möglich, ein Stück, einen Level seines Spiels zu nehmen, es in Game Pass zu veröffentlichen, Aufmerksamkeit für das zu erzeugen, was kommt, und auch das wirklich wertvolle Feedback zu bekommen, während sie ihr Spiel für die Veröffentlichung optimieren und vorbereiten."Die Entwickler können sich sogar darauf freuen, dass sie den Aufwand für die Entwicklung der Demos nicht nur betreiben, um einige Marketing-Effekte mitzunehmen. Project Moorcroft soll auch eine Beteiligung an den Umsätzen beinhalten, die Microsoft mit dem Game Pass erzielt - es wird also wahrscheinlich pro Download etwas Geld geben. Und auch ein Feedback-System soll direkt in den neuen Bereich integriert werden. Wie das alles genau aussehen wird, ist aber noch nicht ganz klar, da sich das Ganze noch in der Entwicklung befindet.