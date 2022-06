Mindestens 5 neue Exklusivtitel in einem Jahr: Xbox gibt weiter Gas

Die alte Welt der Konsolen ist nicht mehr, Microsoft bricht in neue Gefilde auf und lässt Spieler mit Cloud-Gaming und Game Pass da spielen, wo sie wollen. Doch eine Sache bleibt dann doch beim Alten: Exklusivtitel sollen neue Kunden locken. Im nächsten Jahr kommen mindestens 5 Stück.

Microsoft behält den Takt der Exklusivtitel bei

Starfield und Redfall

Es ist schon erstaunlich, wie sich in den letzten Jahren gewandelt hat, was Xbox bedeutet. Einst ein klares Symbol für Konsolenhardware hat sich der Ausdruck zum Synonym für Microsofts Idee entwickelt, Gaming als Service über Abos und Clouddienste auf alle Bildschirme zu bringen, auf denen man nur landen kann. Eine alte Idee prägt aber auch diese neue Gaming-Welt: Die Studios, die sich Microsoft mit seiner großen Marktmacht und noch größerem Geldbeutel einverleibt, haben auf jeden Fall auch einen Zweck: Exklusivtitel entwickeln, die neue Kunden anlocken sollen. Diese Taktik wird im nächsten Jahr noch weiter verstärkt.Wie Microsoft gegenüber Windows Central mitteilt, will man beim Tempo der Veröffentlichung von Exklusivtiteln der eigenen Entwicklungsstudios im nächsten Geschäftsjahr auf jeden Fall nicht nachlassen. "Im letzten Geschäftsjahr haben wir 5 neue Spiele für Konsole, PC und Cloud auf den Markt gebracht. Wir sind auf dem besten Weg, diese Zahl im nächsten Geschäftsjahr zu erreichen oder zu übertreffen." Kurz gesagt: Für die nächsten zwölf Monate hat Microsoft mindestens fünf Titel in der Hinterhand, mit denen man Xbox Game Pass und Co. vorantreiben will.Eines der Spiele, die Microsoft hier vermutlich meint, ist schon so gut wie bestätigt: Starfield, das Weltraum-Rollenspiel von Bethesda, war jüngst verschoben worden. Der aktuell vermutetet Release-Zeitraum: irgendwann vor dem Sommer 2023. Ebenfalls schon abzusehen ist der Start des 4-Spieler-Koop-Titels Redfall, auch aus dem Hause Bethesda. Hier dürfte das Xbox & Bethesda Showcase am 12.06. wohl Neuigkeiten bringen.Abseits dieser Titel lassen sich nur Vermutungen anstellen, was Microsoft zwischen jetzt und Sommer 2023 in Sachen Xbox-Exclusives aufbieten will. Windows Central spekuliert, dass der Start des Fantasy-Rollenspiels Avowed in diesen Zeitraum fallen könnte. Ebenfalls gute Kandidaten: Forza Motorsport 8 sowie Project Belfry von Stoic oder Pentiment von Obsidian.