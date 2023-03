Moore's Law: Intel-Gründer und Computer-Pionier Gordon Moore ist tot

Gordon Moore, bekannt geworden als Mitbegründer des Chipherstellers Intel und Vater des "Mooreschen Gesetzes", ist im Alter von 94 Jahren gestorben. Er gilt als Pionier der Halbleiterbranche und damit als Wegbereiter für wichtige Technologien.

Pat Gelsinger, CEO von Intel, zum Tod des Unternehmens-Gründers: "Gordon Moore hat die Technologiebranche durch sein Wissen und seine Visionen geprägt. Er war maßgeblich an der Entdeckung der Leistungsfähigkeit von Transistoren beteiligt und hat Technologen und Unternehmer über Jahrzehnte hinweg inspiriert. Wir bei Intel sind nach wie vor von Moores Gesetz inspiriert und beabsichtigen, es weiterzuverfolgen, bis das Periodensystem erschöpft ist. Gordons Vision lebt als unser wahrer Norden weiter, während wir die Macht der Technologie nutzen, um das Leben aller Menschen auf der Erde zu verbessern. Meine Karriere und ein Großteil meines Lebens haben sich im Rahmen der Möglichkeiten entwickelt, die durch Gordons Führung an der Spitze von Intel entstanden sind, und ich fühle mich geehrt und verantwortlich, sein Erbe weiterzuführen."

Das teilte das Unternehmen mit. Er verstarb demnach am Freitag, den 24. März 2023, friedlich im Kreise seiner Familie in seinem Haus auf Hawaii.Moore und sein langjähriger Kollege Robert Noyce gründeten Intel im Juli 1968. Moore war zunächst als Executive Vice President tätig, bis er 1975 Präsident des Unternehmens wurde. 1979 wurde Moore zum Vorstandsvorsitzenden und Chief Executive Officer ernannt, eine Position, die er bis 1987 innehatte, als er die Position des CEO aufgab und weiterhin als Vorsitzender fungierte. 1997 wurde Moore emeritierter Vorsitzender und trat 2006 zurück.Im Jahr 2000 hatte er mit seiner Frau Betty, mit der er seit 1950 verheiratet war, die "Gordon and Betty Moore Foundation" gegründet, die vorrangig Projekte für Umweltschutz und Wissenschaft fördert. Dieser Stiftung widmete Moore seither seine Zeit und einen Teil seines Vermögens. Laut Forbes gehörte er zu den reichsten US-Amerikanern und besaß rund 7,2 Milliarden US-Dollar Netto-Vermögen.Moore wurde unter anderem mit der National Medal of Technology und der Freiheitsmedaille, der höchsten zivilen Auszeichnung in den USA, geehrt.Im Jahr 1965 hatte Gordon Moore einen Artikel über die Entwicklung der Halbleitertechnik veröffentlicht: Darin sagte er voraus, dass sich die Zahl der integrierten Schaltungen auf gleicher Fläche eines Chips jährlich verdoppeln wird.In der Branche wurde das teils als unmöglich belächelt, doch Moore behielt recht mit seiner Annahme. Etwa fünf Jahre später tauchte dann das erste Mal der Begriff Moore's Law für die Entwicklung in der Halbleitertechnik auf. Rund zehn Jahre nach der Veröffentlichung seines Artikels erklärte Gordon Moore dann bei einer Rede vor der "Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers" eine Korrektur seiner Annahme. Im Hinblick auf die weiteren Entwicklungen in dem kommenden Jahre sei nur noch mit einer Verdopplung alle zwei Jahre zu rechnen. Auch damit behielt er bisher recht.