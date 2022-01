MacOS 12.2: Bluetooth-Probleme können Akkus über Nacht entleeren

Einige Macbook-Besitzer, die das Update auf MacOS 12.2 durchgeführt haben, scheinen sich mit über Nacht entleerten Akkus auseinandersetzen zu müssen. Wegen eines Bluetooth-Fehlers gibt es im Ruhezustand einen hohen Energieverbrauch Apple hat das Problem bisher nicht gelöst.

Nutzer können Bluetooth deaktivieren

Ein Problem mit dem Sleep-Modus des Apple-Betriebssystems sorgt dafür, dass mit einem Macbook gekoppelte Bluetooth-Geräte das System oft aus dem Ruhezustand wecken. Das führt zu einer stark reduzierten Akkulaufzeit. Einige Nutzer berichten, dass der Akkustand ihres Notebooks innerhalb einer Nacht von 100 auf 0 Prozent gesunken ist. Dabei befand sich das Gerät im Ruhemodus. Der Fehler scheint allerdings nicht bei allen Nutzern aufzutreten.Weshalb der Fehler nur bei manchen Macbook-Besitzern zum Vorschein kommt, ist unklar. Der Laptop wird laut Macrumors nicht aus dem Schlaf aufgeweckt, wenn kein Bluetooth-Gerät mit dem System verbunden ist.Um dem Problem entgegenzuwirken, können Macbook-Besitzer Bluetooth einfach abschalten, wenn sie ihren Rechner nicht benötigen. Das ist natürlich nur dann sinnvoll, wenn im Ruhemodus keine Bluetooth-Geräte mit dem Notebook verbunden bleiben müssen. Ansonsten sollte der Laptop am Strom angeschlossen bleiben, um eine vollständige Entladung zu verhindern.Bislang ist unklar, ob Apple bereits an einer Lösung des Problems arbeitet. Der Hersteller hat sich noch nicht zu dem Fehler geäußert und auch noch keinen entsprechenden Patch veröffentlicht. Außerdem bleibt offen, ob die Bluetooth-Probleme auch die vor kurzem bereitgestellte Beta-Version zu MacOS 12.3 betreffen. Es ist davon auszugehen, dass Apple in den kommenden Tagen ein Update, das den Fehler beseitigt, zur Verfügung stellt.