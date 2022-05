Marshall Willen: Neuer Bluetooth-Speaker im Mini-Format vorgestellt

Mit Marshall hat eben eine der wichtigsten Marken der Musikszene ihren ersten Bluetooth-Lautsprecher angekündigt. Der Lautsprecher mit dem Namen "Willen" funktioniert mit der Marshall-Bluetooth-App, die bisher für tragbare Lautsprecher der Marke nicht verfügbar war.

Update für das Modell Emberton II

Audio-Spezifikationen:

Modell Willen Emberton II Treiber-Typ Dynamisch Dynamisch Frequenzbereich 100-20.000 Hz 60-20.000 Hz Treiber Ein 2" 10 W Breitbänder, zwei Passivradiatoren Zwei 2"-10-W-Breitbänder, zwei Passivradiatoren Einstellbare Bass- und Höhenregler Keine Nein Stereo/Mono Mono Stereo Maximaler Schalldruckpegel 82 dB SPL @ 1 m 87 dB SPL @ 1 m Prinzip des Gehäuses Abgedichtet, mit Passivradiator Versiegelt, mit Passivradiator Leistungsverstärker Ein 10-Watt-Class-D-Verstärker für den Treiber Zwei 10-Watt-Class-D-Verstärker

Marshalls neuer Bluetooth-Speaker kommt im gewohnten, ikonischen Design des Herstellers. Dabei ist er ein wenig erschwinglicher als das restliche Lineup der Marke. Einzigartig ist zudem die Unterstützung der Marshall-Bluetooth-App ab Werk sowie die neue Funktion Stack-Mode, eine direkte Anlehnung an die klassischen Marshall-Stacks.Nach Angaben des Unternehmens ermöglicht der Stack Mode die Verbindung des ultrakompakten Lautsprechers mit anderen Lautsprechermodellen, sodass man Musik auf mehreren Lautsprechern der Marke hören kann.In diesem Zusammenhang kündigte Marshall auch ein Update für das Modell Emberton II an, dessen Akkulaufzeit deutlich verbessert wurde. Der kompakte Lautsprecher bietet nun eine Akkulaufzeit von bis zu 30 Stunden oder mehr mit einer einzigen Ladung. Die Vorgängerversion bot nur 20 Stunden, und der kompakte Marshall Willen schafft bis zu 15 Stunden Musik mit einer einzigen Ladung.Wie der Willen unterstützt auch der Emberton II den Stack-Modus und kann in Verbindung mit der Marshall Bluetooth-App für EQ-Anpassungen und Firmware-Updates verwendet werden.Darüber hinaus verfügen sowohl der Willen als auch der Emberton II über Bluetooth 5.1, die IP67-Zertifizierung für Wasser- und Staubdichtigkeit und sind über die Stack Mode-Funktion kompatibel. Um ein Modell mit dem anderen zu verbinden, drückt man einfach dreimal die Bluetooth-Taste am Main-Speaker und zweimal für den zweiten Lautsprecher, um die Geräte zu verbinden oder zu trennen.Beide Modelle haben einen jugendlichen Look und können ab heute im offiziellen Marshall-Store vorbestellt werden . Während der ultrakompakte Willen für 99 Euro zu haben ist, kostet der neue Emberton II Lautsprecher 169 Euro.