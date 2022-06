Neuer Licht-Chip erkennt fast 2 Milliarden Bilder pro Sekunde

Wie kann man die Bilderkennung durch KI weiter verbessern? Forscher geben auf diese Frage jetzt eine atemberaubende Antwort. Ein neuer Chip lässt traditionelle Anforderungen an die Berechnung hinter sich und kann Bilder so fast in Echtzeit erkennen.

Der alten Herangehensweise deutlich überlegen

Viele Vorteile, große Zukunft

Bevor klassische Bilderkennungssysteme, die auf neuronale Netze setzen, ihre Arbeit leisten können, haben die entsprechenden Informationen schon einen weiten Weg zurückgelegt. Zunächst wird Licht von dem Objekt mit einem Bildsensor eingefangen, der dann eine Umwandlung in elektrische Signale und schließlich in binäre Daten leistet. Diese werden dann wiederum an einen Chip weitergereicht, der Verarbeitung, Analyse, Speicherung und Klassifizierung vornimmt.All diese Schritte brauchen Zeit, wobei die Geschwindigkeitsgrenzen dieser Technologie laut Techxplorer durch die beschriebenen Strukturen festgelegt werden: "Die Umwandlung optischer in elektrische Signale, die Notwendigkeit der Umwandlung der Eingangsdaten in das Binärformat, ein großes Speichermodul und taktbasierte Berechnungen." Forschern der University of Pennsylvania ist es jetzt gelungen, einen Chip zu entwickeln, der Bilder nahezu in Echtzeit erkennen kann. Ihren Ansatz beschreibt das Team in einer in der Zeitschrift Nature veröffentlichten Studie. Um ihr tiefes Netzwerk aus "Neuronenschichten" aufzubauen, nutzen die Wissenschaftler optische Verbindungen, sogenannte "Waveguides", also in etwa "Wellenleiter"."Unser Chip verarbeitet Informationen durch das, was wir 'computation-by-propagation' nennen, was bedeutet, dass im Gegensatz zu taktbasierten Systemen die Berechnungen stattfinden, während sich das Licht durch den Chip ausbreitet", so Firooz Aflatouni, beteiligter Professor für Elektrotechnik und Systemtechnik. "Wir überspringen auch den Schritt der Umwandlung optischer Signale in elektrische Signale, weil unser Chip optische Signale direkt lesen und verarbeiten kann, und beide Änderungen machen unseren Chip zu einer wesentlich schnelleren Technologie."Das Team um Aflatouni ist dabei nicht das Erste, das Technologie entwickelt hat, die optische Signale direkt verarbeiten kann. Allerdings ist es den Forschern gelungen, erstmals ein komplettes System in einen Chip zu integrieren, das mit bestehenden Technologien kompatibel ist und so die Bearbeitung komplexer Daten ermöglicht. "Um zu verstehen, wie schnell dieser Chip Informationen verarbeiten kann, denken Sie an eine typische Bildrate für Filme", so Aflatouni. "Ein Film spielt normalerweise zwischen 24 und 120 Bilder pro Sekunde ab. Dieser Chip wird in der Lage sein, fast 2 Milliarden Bilder pro Sekunde zu verarbeiten."Der Forscher verweist darauf, dass die Technik auch abseits von Bilderkennung eine große Zukunft hat. "Wir wissen bereits, wie wir viele Datentypen in den elektrischen Bereich konvertieren können - Bilder, Audio, Sprache und viele andere Datentypen. Jetzt können wir verschiedene Datentypen in den optischen Bereich konvertieren und sie mit dieser Technologie fast sofort verarbeiten."