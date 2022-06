Spannung steigt: SLS wird betankt, getestet - und es gab erste Probleme

Das Space Launch System (SLS) ist nur geringfügig kleiner als das Starship von SpaceX und soll in Zukunft im Rahmen der Artemis-Missionen Astronaut*innen zum Mond bringen. Aktuell versucht sich die NASA an einem Wet Dress Rehearsal, doch es gab gleich zu Beginn Probleme.

Problem konnte gelöst werden

Die US-amerikanische Raumfahrtagentur NASA versucht zum wiederholten Male, die "feuchte Generalprobe", also das so genannte "Wet Dress Rehearsal" durchzuführen. Hierbei wird im Wesentlichen ein Start fast komplett ausprobiert, der Vorgang wird nur wenige Sekunden vor dem Abheben planmäßig abgebrochen.Die NASA hat die Rakete bereits einmal zur Starrampe gefahren und sich dort mehrere Male an dieser Generalprobe versucht, bislang konnte diese aber kein einziges Mal erfolgreich vollzogen werden. Nun versucht man es ein weiteres Mal, aktuell läuft im Kennedy Space Center in Florida (also dem berühmten Cape Canaveral) der nächste Versuch.Und es gab zu Beginn gleich erste Probleme: Denn ein Stickstoffventil war defekt und musste ausgewechselt werden, darauf wurde und wird auch der dazugehörige Controller überprüft. Der Countdown läuft derzeit aber weiter. Sollte alles nach Plan laufen, dann wird der Höhepunkt des Vorgangs kurz nach 22 Uhr mitteleuropäischer Zeit erreicht sein."Das Team hat großartige Arbeit geleistet, um das Problem zu identifizieren und zu lösen, und so sind wir wirklich gut aufgestellt", sagte Assistant Launch Director Jeremy Graeber zu den anfänglichen Problemen. Dieses Problem wurde gelöst, und wir haben eine gute Konfiguration, um mit der Kryoladung zu beginnen und wir sind nicht mehr eingeschränkt."Aktuell findet die Betankung mit flüssigem statt, das ist ein Vorgang der knappe drei Stunden dauert. Mittlerweile hat auch das Einfüllen des flüssigen Wasserstoffs begonnen. Dieser Vorgang findet parallel statt, der Wasserstoff fließt etwas schneller und der Sauerstoff etwas langsamer.