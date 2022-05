Bing: Microsoft hat 143 Millionen Links aus dem Index gelöscht

Microsoft ist ziemlich aktiv dabei, wenn es darum geht, Beschwerden von Rechteinhabern umzusetzen. Die Zahl der Links, die jährlich aus dem Index der Suchmaschine entfernt werden, liegt inzwischen im dreistelligen Millionen-Bereich.

Ein Großer schweigt plötzlich fast

Die Suchmaschine Bing , die inzwischen seit vielen Jahren von den Redmondern gepflegt und weiterentwickelt wird, hat im Grunde nie einen nennenswerten Marktanteil erreichen können. Das heißt aber nicht, dass die verschiedenen Inhalte-Branchen den Dienst ignorieren würden. Daher treffen natürlich auch bei Microsoft regelmäßig Schreiben von den entsprechenden Unternehmen und Kanzleien ein, in denen die Löschung diverser URLs gefordert wird, hinter denen Inhalte stehen sollen, die unrechtmäßig bereitgestellt werden.Der Umfang der Beschwerden ist dabei beachtlich und wäre auf allen Seiten gar nicht zu stemmen, wenn der überwiegende Teil nicht von automatisierten Systemen abgewickelt würde. Denn wie laut TorrentFreak aus Microsofts Transparenzbericht hervorgeht, summierte sich die Zahl der gelöschten Links im vergangenen Jahr auf immerhin fast 143 Millionen.Die Zahl der Anfragen lag mit 144 Millionen nur geringfügig höher, was bedeutet, dass nahezu allen Forderungen auch entsprochen wurde. Laut Microsoft waren über 99 Prozent der Beschwerden nachvollziehbar und gemäß der eigenen Prüfungen valide. Im vorhergehenden Jahr wurde auch schon eine dreistellige Millionen-Zahl an Links entfernt, die mit 125 Millionen aber noch etwas geringer ausfiel.Interessant zu sehen ist dabei ein deutliches Ungleichgewicht zwischen dem ersten und zweiten Halbjahr. In den ersten sechs Monaten 2021 wurden 103 Millionen Lösch-Anfragen nach Redmond geschickt, denn waren es nur noch 41 Millionen. Dies dürfte überwiegend daran liegen, dass mit "Remove Your Media" ein wichtiger Player in dem Bereich weggefallen ist. Die Firma verfolgte vor allem Rechteverletzungen verschiedener Manga-Verlage und bemängelte im ersten Halbjahr 2021 noch 50 Millionen Links, in der zweiten Jahreshälfte waren es nur noch 46.000.