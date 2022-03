Großer Elden Ring-Patch: Buffs, Nerfs, neue Questphasen, NPCs & mehr

Mit Patch 1.03 liefert Entwickler From Software und Publisher Bandai Namco ein großes Update für seinen Erfolgshit Elden Ring aus. Quests werden repariert oder erweitert, ein neuer NPC hinzugefügt. Darüber hinaus gibt es unzählige Anpassungen in Sachen Balance.

Elden Ring bekommt mit 1.03 ein großes Update

Einfacherer Upgrades, effektivere Waffen

Wie der Entwickler in den Patch Notes zu Version 1.03 mitteilt, wird das Update für alle unterstützten Plattformen zur Verfügung gestellt, damit steht es für PlayStation 4 , PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Steam zum Download bereit. Eine der wohl wichtigsten Anpassungen: Mehrere Quests-Linien wurden entweder repariert oder erweitert, indem neuen Phasen zu den NPC-Quests für Diallos, Kenneth Haight und Torwächter Gastoc hinzugefügt wurden. Darüber hinaus wurde auch die Quest von Nepheli Loux angepasst, über die sehr viele Spieler geklagt hatten.Darüber hinaus können Spieler nach dem Update einen vollständig neuen NPC in der Welt von Elden Ring besuchen. Warnung: Falls ihr diesen selber entdecken wollt, solltet ihr erst ab dem nächsten Absatz weiterlesen. Die neue Spielfigur ist dabei durchaus leicht zu übersehen. Jar-Bairn ist ein kleines lebendes Gefäß, das sein Dasein auf einer Treppe im Norden von Jarburg fristet.Form Software hat die Bitte vieler Spieler erhört und macht es mit dem Update möglich, Icons auf der Karte zu benennen, was es auch ermöglicht, NPCs leichter zu verfolgen - das schafft definitiv mehr Überblick. Ebenfalls von vielen Spielern eingefordert und jetzt umgesetzt: die Nomadenhändler haben jetzt ihr eigenes Symbol auf der Karte.From Software hat außerdem Hand an den Fortschritt im frühen Spiel gelegt. Mit einer Erhöhung der Drop-Rate von Schmiedesteinen in den Anfangsbereichen des Spiels sollten Waffen-Upgrades durchschnittlich schneller möglich sein. Hier hilft auch, dass entsprechende Auswertungsmaterialien zu einigen Läden hinzugefügt wurden.Zu diesen Anpassungen gesellt sich dann eine lange Liste an Änderungen, die die Balance von Waffen und Zaubern beeinflussen. Schilder sind jetzt effektiver, Zauber-Nutzer können sich über eine ganze Reihe an Buffs freuen. Alle Balance-Anpassungen finden sich in den Patch-Notes zu Elden Ring Version 1.03