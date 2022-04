Premiere: Private Astronauten fliegen zur Internationalen Raumstation

Nach dem erfolgreichen Start der Axiom Mission 1 - kurz Ax-1 - der ersten rein privaten Astronautenmission zur Internationalen Raumstation, befinden sich jetzt vier private Astronauten in der Umlaufbahn. Eine SpaceX Falcon 9 Rakete machte die Reise möglich.

Premiere dank Partnerschaften

Das meldet jetzt die NASA von der erfolgreichen Mission . Es handelt sich dabei um eine absolute Premiere, denn nie zuvor haben sich Astronauten von einem Privatunternehmen auf den Weg zur Internationalen Raumstation ISS gemacht. Der Start ist dabei am Freitag (8. April 2022) mustergültig gelungen. Die vier Astronauten wurden an Bord des Raumschiffs Crew Dragon mithilfe der Falcon 9 Rakete von SpaceX in die Umlaufbahn befördert.An Bord befinden sich der spanisch-amerikanische Kommandant Michael López-Alegría, der US-amerikanische Pilot Larry Connor sowie die Missionsspezialisten Eytan Stibbe aus Israel und Mark Pathy aus Kanada. Die Besatzung wird nun mehr als eine Woche auf der ISS bleiben. Geplant ist, dass sie wissenschaftliche Forschung, Öffentlichkeitsarbeit und auch kommerzielle Aktivitäten auf der Raumstation durchführen. Die Ax-1-Mission soll eine neue Ära in der privaten bemannten Raumfahrt einläuten."Was für ein historischer Start! Vielen Dank an die engagierten Teams der NASA , die unermüdlich daran gearbeitet haben, diese Mission Wirklichkeit werden zu lassen", sagte NASA-Administrator Bill Nelson. "Die Partnerschaft der NASA mit der Industrie durch die kommerziellen Fracht- und Besatzungsprogramme hat unsere Nation in diese neue Ära der bemannten Raumfahrt geführt - eine Ära mit grenzenlosem Potenzial. Herzlichen Glückwunsch an Axiom, SpaceX und die Axiom-1-Crew für die Verwirklichung dieser ersten privaten Mission zur Internationalen Raumstation."Die Astronauten von Axiom Space werden voraussichtlich etwa zehn Tage in der Erdumlaufbahn verbringen, bevor sie zur Erde zurückkehren.