Das Alter der ISS erschwert zunehmend die Arbeit der Astronauten. Wie die NASA jetzt mitteilt, bereitet ein Leck, aus dem Kühlflüssigkeit austritt, so viel Sorgen, dass Weltraumspaziergänge vorerst abgesagt werden müssen.

Wird das Alter der Raumstation zum Problem

Leck zu, Ursache unklar

Zusammenfassung ISS zeigt zunehmende Verschleißerscheinungen, Arbeit der Astronauten erschwert

Leck in Kühlsystem führt zur Absage von Weltraumspaziergängen

Leck befindet sich am Reservekühler des russischen Nauka-Labormoduls

Roskosmos meldet Verschluss des Lecks, NASA bestätigt dies

Ursache des Lecks wird noch untersucht

Zwischen 1998 und 2011 wurde die ISS aufgebaut und seitdem stetig gewartet und stellenweise erweitert. Bis 2030 ist die Finanzierung -zumindest aufseiten der USA - gesichert. Am Ende dieses Jahrzehnts sollen private Raumstationen die Aufgaben der bisher größten modulare Raumstation übernehmen. Dass die Zeit auch wegen des zunehmenden Verschleißes immer mehr drängt, zeigt die aktuelle Entwicklung wieder einmal sehr deutlich.Wie die NASA mitteilt, untersuchen die Ingenieur- und Flugkontrollteams aktuell Videomaterial sowie Sensordaten, die auf ein Kühlmittelleck hinweisen. Dieses soll den ersten Untersuchungen nach an einem Reservekühler des russischen Nauka-Labormoduls (MLM) der Station austreten. Die Folge: Die NASA entschloss sich dazu, bis zu einer genauen Klärung der Umstände die geplanten Weltraumspaziergänge am 12. Oktober und 20. Oktober vorerst auf unbestimmte Zeit zu verschieben.Roskosmos hat inzwischen mitgeteilt, dass das Leck geschlossen wurde - zum Ablauf der Reparatur schweigt man sich bisher aus. Die NASA konnte die Berichte wiederum mit Kameras auf der Außenseite der US-Module bestätigen. Aktuell würden die Bilder "nur noch Resttröpfchen von Kühlmittel zeigen." Die NASA ist natürlich sehr an der Ursache des Lecks interessiert, hier bedarf es aber weiterer Untersuchungen.Technische Probleme gehören seit den ersten Tagen zur Geschichte der ISS. Schon immer wurde viel Zeit der Astronauten darauf verwendet, die Station zu erhalten. Scheinbar kleine Geschichten wie diese zeigen aber deutlich, warum man sich mit dem Gedanken des Abschiedes von dem bedeutenden Projekt befassen muss.