Protest gegen Chanel: Russische Influencerinnen zerstören Handtaschen

Überall auf der Welt wird gegen die russische Invasion der Ukraine protestiert. Auch in Russland gibt es Proteste, allerdings der etwas anderen Art. Denn russische Influencerinnen sind auf die Luxusmarke Chanel sauer und zerschneiden deshalb ihre Handtaschen.

Mimimifluencerinnen

Moment! Instagram?

Der Überfall Russlands auf die Ukraine hatte zahlreiche Sanktionen zur Folge, praktisch alle westlichen Unternehmen haben die Geschäfte mit dem Land eingestellt oder unterbrochen. Dazu zählen auch Modeunternehmen wie Chanel. Doch während viele russische Bürger*innen mit vielen Einschränkungen gut leben können, geht die Chanel-Zwangsabstinenz ihnen zu weit.Denn wie Insider berichtet (via derStandard ), haben in den vergangenen Tagen zahlreiche russische Influencerinnen auf ganz besondere Weise gegen die Sanktionen von u. a. Chanel protestiert: Sie haben in Instagram-Videos ihre Luxushandtaschen zerstört.Das russische Model Victoria Bonya beispielsweise teilte in einem Video ihren 9,3 Millionen Followern mit: "Wenn Chanel seine Kunden nicht respektiert, warum müssen wir dann Chanel respektieren?" Danach nahm sie eine vermutlich teure Handtasche, zerschnitt diese mit einer Schere und warf die beiden Teile mit gespielter Verachtung zur Seite.Bonya ist nicht die einzige Prominente, die auf diese Weise gegen die "Russophobie" protestierte, auch die Moderatorin und Schauspielerin Marina Ermoshkina wandte sich via Instagram an Chanel bzw. ihre Landsleute. Sie kommentierte die Aktion mit folgenden Worten: "Keine einzige Tasche, kein einziges Ding ist mehr wert als meine Liebe zu meinem Vaterland."Für diese Aktionen erhielten die prominenten Russinnen viel Zuspruch, allerdings auch Kritik. Viele Instagram-Nutzer*innen schrieben, dass sie sich über "Probleme" mit Handtaschen beschweren, während in der Ukraine Zivilisten und Kinder massakriert werden.Übrigens kann man sich durchaus wundern, warum die Russinnen überhaupt auf Instagram aktiv sind, schließlich ist die Meta-Plattform in Russland derzeit geblockt. Die Erklärung: Ihre Liebe zum Vaterland erklärt Victoria Bonya von Monaco aus, auch die anderen dürften sich derzeit im Ausland befinden.