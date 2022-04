Monkey Island: Legendäres Adventure kehrt zurück (kein Aprilscherz)

Es gibt kaum ein Adventure, das einen wohlklingenderen Namen (und dreiköpfigen Affen) hat als Monkey Island. Das Spiel liegt mittlerweile mehr als drei Jahrzehnte zurück, doch schon bald wird es einen neuen Teil geben. Und Schöpfer Ron Gilbert wird daran beteiligt sein.

Kein Aprilscherz

Teaser-Trailer zu Return to Monkey Island, erscheint schon 2022

GOG

Monkey Island ist sicherlich einer der Höhepunkte der Point-and-Klick-Adventure-Ära von LucasArts, es ist vielleicht sogar der Höhepunkt schlechthin. Die Abenteuer von Guybrush Threepwood hatten insgesamt drei traditionelle Nachfolger, 2009 gab es dann auch noch ein in mehreren Episoden veröffentlichtes Spiel namens Tales of Monkey Island.Serien-Vater Ron Gilbert kündigte vor einigen Tagen an, dass es einen neuen Teil geben werde, doch so richtig ernst nahm das keiner - weil die Bekanntgabe am 1. April erfolgte. Doch nun stellte Gilbert aber klar: Das war und ist kein Aprilscherz, sondern ein echtes Spiel.Return to Monkey Island wird von Gilberts Terrible Toybox-Studio entwickelt, genau genommen wurde die Arbeit daran vor immerhin zwei Jahren in "absoluter Geheimhaltung" durchgeführt. Partner sind von Disney reanimierte legendäre Studios Lucasfilm Games, als Publisher tritt Devolver Digital auf.Fans können sich zweifellos Hoffnungen auf ein Monkey Island machen, das den Vorgängern würdig ist. Denn Gilbert ist nicht der einzige Serienveteran, der zu und auf Monkey Island zurückkehrt. Dave Grossman, Autor und Programmierer mehrerer Monkey Island-Teile sowie Co-Schöpfer von Day of the Tentacle, wird an Return to Monkey Island beteiligt sein. Grossman: "Ich bin so froh, dass ich endlich sagen kann, was ich während der Pandemie gemacht habe."Gilbert und Grossman haben zum neuen Spiel einen Teaser-Trailer veröffentlicht, dieser lässt aber keine Rückschlüsse auf Inhalte zu. Die wohl wichtigste Information steckt im Titel, nämlich das Veröffentlichungsdatum. Und das ist schon bald, denn der neue Teil wird noch dieses Jahr erscheinen.