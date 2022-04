Return to Monkey Island: Erste Details und Screenshots zu sehen

Der Name Monkey Island ist auch 32 Jahre nach dem ersten Teil vielen ein Begriff. Das liegt daran, dass der Humor der Reihe nicht oder kaum gealtert ist. Und so freuten sich sehr viele als vor kurzem Return to Monkey Island angekündigt wurde. Dazu gibt es nun erste konkrete Infos.

Es geht da los, wo Monkey Island 2 aufgehört hat

Terrible Toybox/Lucasfilm Games

Die Ankündigung von Return to Monkey Island wurde nicht nur wegen des prominenten Namens des Spiels sehr gefeiert, Grund zur Freude war natürlich auch, dass mit Ron Gilbert und Dave Grossman zwei der Originalschöpfer für das Comeback verantwortlich sein werden.Allzu viel haben die beiden bisher aber nicht verraten, auch ein erster Trailer war allenfalls ein Teaser und definitiv nicht mehr. Deshalb konnte man bisher nur spekulieren, was Return to Monkey Island erzählen und bieten bzw. wie es aussehen wird. Nun haben aber Ron Gilbert und Dave Grossman der Spiele-Seite Adventure Gamers ein Interview gegeben, in dem sie erste Details aus dem Spiel verraten (via Eurogamer ).Laut Gilbert wird der neue Teil dort anfangen, wo der zweite, Monkey Island: LeChuck's Revenge, aufgehört hat, nämlich auf einem Vergnügungspark. "Das war sozusagen mein einziges Kriterium: Wir müssen das Spiel dort beginnen. Ich möchte nicht auf alle Details eingehen, aber wir fangen dort an, und dann nimmt es viele seltsame Wendungen, die man von uns erwartet."Im Interview verrieten die beiden, dass das Spiel bereits seit Jahren in Planung ist und es dennoch gelang, alles geheim zu halten. Dabei war die Ankündigung am 1. April volle Absicht, man wollte die Fans etwas auf die Folter spannen, ob das ernst oder als Scherz gemeint ist.Grossman: "Beim ersten Telefonat, das wir über das Projekt führten, wurde auch der Plan erwähnt, es am 1. April anzukündigen, und damals dachte ich: 'Das ist eine schreckliche Idee. Oh nein, das können wir nicht tun. Das ist die schlechteste Idee'. Und dann habe ich darüber geschlafen, und am Morgen dachte ich: 'Das ist die beste Idee!'"Im Zuge des Interviews haben die Macher des Spiels auch einige Screenshots veröffentlicht. Dabei kann man auch den neuen Grafikstil sehen. Gilbert dazu: "Wir verwenden das Wort 'modern' (um den Stil zu beschreiben). Aber ich glaube, das liegt nur an der Pixelkunst von Monkey 1 und Monkey 2. Wir beschreiben es also irgendwie als modern. Es ist wahrscheinlich keine genaue Beschreibung, aber so sehen wir es."