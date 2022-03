Leipzig: DE-CIX eröffnet bald einen neuen Knoten für Ostdeutschland

Die ostdeutschen Bundesländer bekommen jetzt einen eigenen DE-CIX-Standort. Damit können die dortigen Unternehmen und Netzbetreiber direkt in das Peering mit anderen Kunden des weltweit größten Internet-Knotens einsteigen.

Besseres Netz

Wie man seitens des DE-CIX mitteilte, werde die Einrichtung in Leipzig angesiedelt. Dort soll man vor allem aus Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen direkt an den Knoten andocken können. Die Systeme hierfür werden in den bereits bestehenden Datenzentren von Envia Tel und PŸUR Business untergebracht, hieß es. Die beiden Unternehmen werden darüber hinaus als Reseller für die DE-CIX-Interconnection-Services tätig sein.Die Inbetriebnahme des DE-CIX Leipzig ist für das vierte Quartal dieses Jahres geplant. Dadurch wird dann die Region mit einer direkten Verbindung an das große DE-CIX-Zentrum in Frankfurt am Main versorgt sein und kann darüber direkte Verbindungen zu bedeutenden internationalen Playern wie Google, Microsoft, Amazon, Akamai, Netflix oder Facebook bieten. Darüber hinaus reduziert der DE-CIX Leipzig die Paketlaufzeit zwischen den angeschlossenen Unternehmen und führt zu einem stabileren Netz für Anwendungen wie Cloud-Computing, VoIP-Verbindungen, Video, Gaming oder Streaming allgemein."Mit dem DE-CIX Leipzig soll ein neues Ökosystem für die lokale digitale Wirtschaft entstehen, die Stabilität und Flexibilität der regionalen Internet-Infrastruktur wird verbessert. Ziel ist die Stärkung der digitalen Wertschöpfung, der Ausbau der Infrastruktur und die Neuansiedlung von Internetunternehmen in der Region", sagte Thomas King, Technikchef des DE-CIX.Durch die lokale Verteilung der Daten werde der neue Internetknoten die Internetqualität in der Region und somit für angeschlossene Unternehmen verbessern und zum wirtschaftlichen Wachstum beitragen. Zudem fördert er die Nutzung digitaler Dienste für Unternehmen, Verwaltungen, Kommunen und Schulen sowie digitale Arbeits- wie Freizeitangebote.