Rekord zur US-Wahl: Internetknoten DE-CIX knackt 10-Terabit-Marke

Dass der Datenverkehr stetig zunimmt, darf wohl wenig verwundern. Deutschlands größter Internetknoten in Frankfurt am Main, DE-CIX, hat jetzt einen neuen Rekordwert verzeichnet. Jüngst überschreitet die wichtige Schnittstelle erstmals den Wert von 10 Terabit pro Sekunde.

Wenn die Menschen viel surfen, schlagen im DE-CIX die Wellen hoch

Es geht noch größer

Von Home-Office bis Abendunterhaltung: Das Internet wird seit dem Start der Corona-Krise noch deutlich mehr zum unabdingbaren Werkzeug für unzählige Aspekte des Alltags. Der Deutsche Commercial Internet Exchange DE-CIX in Frankfurt am Main zählt hier zu einer der wichtigsten Schnittstellen und ist gemessen am Datendurchsatz seit Jahren einer der größten Knotenpunkte der Welt. Jetzt sorgt das Interesse rund um die US-Wahlen dafür, dass am DE-CIX ein neuer Rekordwert registriert wurde.Wie der Spiegel vermeldet, wurde am Dienstagabend, 20 Uhr, erstmals ein Durchsatz von 10 Terabit pro Sekunde überschritten. Wie die Betreiberfirma erläutert, entspricht dieser Wert der gleichzeitigen Übertragung von über 2,2 Millionen Videos in HD-Qualität oder "einer Datenmenge von rund 2,2 Milliarden beschriebenen DIN-A-4-Seiten". Vor allem im Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum zeigt sich, welche Steigerung beim Durchsatz seit Start der Corona-Krise zu verzeichnen ist. Mit 7,1 Terabit lag der Spitzenwert im November 2019 rund 40 Prozent unter den jetzt erreichten Zahlen. Bisher waren am DE-CIX jährliche Steigerungen von rund zehn Prozent die Norm.Dabei hatte der Knotenpunkt passend zum ersten Lockdown in Deutschland im März erstmals einen Rekord-Durchsatz vermeldet, der mit 9 Terabit pro Sekunde schon deutlich über den Vorjahreswerten lag. Die rasante Steigerung hatte auch zu Reaktionen von Anbietern wie Netflix, Amazon Prime Video und YouTube geführt, die zur Entlastung der Infrastruktur die Qualität der Inhalte heruntergeschraubt hatten.