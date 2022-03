Sieben Personen verhaftet: Hackergruppe Lapsus$ bereits Geschichte?

In den letzten Tagen sorgte die Hackergruppe Lapsus$ für Aufsehen. Denn nach Angriffen auf Samsung und Nvidia gelang es, Microsoft und Sicherheitsanbieter Okta anzugreifen. Doch womöglich ist sie bereits Geschichte, denn die britische Polizei hat sieben Personen verhaftet.

Sieben junge Personen verhaftet

Lapsus$ ist ein verhältnismäßig neuer Name in der Szene, doch trotz eines noch - offenbar in gleich mehrfacher Hinsicht - jungen Alters gelang es der Gruppe in kürzester Zeit, sich einen Namen zu machen. Denn Lapsus$ hackte in den vergangenen Wochen erfolgreich Größen wie Nvidia und Samsung, die Unternehmen sollten mit den entwendeten Daten erpresst werden.Zuletzt sorgte man auch mit einem Hack auf Microsoft für Aufsehen, der Redmonder Konzern musste in Folge zugeben, dass es dabei gelang, Quellcode zu stehlen - allerdings "nur" solchen, der nicht unbedingt essentiell ist und auch kein Sicherheitsrisiko darstellt. Letzteres kann man vom Angriff auf Okta indes nicht behaupten, dieses Unternehmen bietet schließlich Lösungen für Zwei-Faktor-Authentifizierung an.Doch die Geschichte von Lapsus$ könnte so schnell enden, wie sie angefangen hat. Denn die britische Polizei hat bekannt gegeben, dass man insgesamt sieben Menschen verhaften konnte. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, teilte Detective Inspector Michael O'Sullivan in einem Statement mit: "Die City of London Police hat zusammen mit ihren Partnern eine Untersuchung gegen Mitglieder einer Hackergruppe durchgeführt."O'Sullivan bestätigte auch jüngste Berichte, wonach hier unter anderem Jugendliche am Werk waren: "Sieben Personen im Alter zwischen 16 und 21 Jahren wurden im Zusammenhang mit den Ermittlungen festgenommen und alle wieder freigelassen." Der Name Lapsus$ wurde nicht offiziell erwähnt, es steht aber außer Frage, dass hier diese Hackergruppe gemeint ist. Formell angeklagt wurde noch keiner der Festgenommenen bzw. Verdächtigen, da die Ermittlungen noch andauerten.