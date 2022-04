Weiterer Lapsus$-Hack bestätigt: Zugriff auf T-Mobiles interne Systeme

T-Mobile hat bestätigt, dass auch sie Opfer der die Erpresser-Bande Lapsus$ geworden sind. Vor einigen Wochen - vermutlich in etwa zu der Zeit, als auch Microsoft, Samsung, Ubisoft und Vodafone gehackt wurden - soll die Bande in das interne T-Mobile-Netzwerk gelangt sein.

Kein Zugriff auf Kundendaten

Widersprüchliche Berichte

Das meldet das Online-Magazin Bleeping Computer . Auf Nachfrage des Magazins bestätigte T-Mobile USA den Zugriff. Da heißt es, dass "vor einigen Wochen" mit gestohlenen Zugangsdaten externe Zugriffe auf das Firmen-Netzwerk entdeckt wurden. Unbekannte hatten sich Zugang zu internen Systemen verschafft. Nach der Entdeckung des Sicherheitsverstoßes hat T-Mobile den Zugang der Cyberkriminellen zu seinem Netzwerk gekappt und die für den Hack verwendeten Anmeldedaten deaktiviert. Schnell sei klar geworden, dass die Erpresser-Bande Lapsus$ hinter dem Angriff steckte.Laut T-Mobile hat die Bande nur Zugriff auf verschiedene interne Systeme gehabt, die nicht in Verbindung mit sensiblen Daten, oder gar Kundendaten haben. Kunden hätten daher also nicht zu befürchten, dass ihre Daten demnächst im Darknet verkauft werden.T-Mobile hat nach den ersten Untersuchungen auch keine Beweise dafür gefunden, dass der Eindringling irgendetwas "von Wert erlangen konnte", erklärte ein Firmensprecher. "Unsere Systeme und Prozesse funktionierten wie vorgesehen, der Einbruch wurde schnell beendet und abgeschlossen, und die verwendeten kompromittierten Anmeldedaten wurden obsolet gemacht."Der Sicherheitsexperte und Journalist Brian Krebs hatte zunächst berichtet, die Cyberkriminellen hätten geschützten Quellcode von T-Mobile gestohlen. Dem widerspricht das Unternehmen. Auch Microsoft, Samsung, Nvidia, Ubisoft und Vodafone waren in jüngster Vergangenheit zu Opfern der Lapsus$-Gruppe geworden, bevor die Strafverfolgungsbehörden die Gruppe kurzweilig stoppte. Mittlerweile ist Lapsus$ wieder aktiv.