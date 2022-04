RaidForums: Europol gelingt spektakulärer Erfolg gegen Hacker-Szene

Der euroäischenn Polizeibehörde Europol ist ein spektakulärer Schlag gegen die illegale Hackerszene gelungen. Denn man konnte mit RaidForums eine der größten Szene-Foren und -Marktplätze schließen. An der Operation Tourniquet ("Drehkreuz") waren mehrere Länder beteiligt.

Millionen illegaler Datensätze

Das 2015 gestartete RaidForums galt nach Angaben von Europol als eines der weltweit größten Hacker-Foren, es soll rund eine halbe Million Mitglieder gezählt haben. Mit Forum ist natürlich keine klassische Plattform zum Gedanken- und Informationsaustausch gemeint, sondern vor allem ein Marktplatz für gestohlene Daten. Europol schreibt, dass sich RaidForums vor allem deshalb einen Namen gemacht habe, da man Zugang zu hochkarätigen Datenbank-Lecks verkaufte, die zu einer Reihe von US-Unternehmen aus verschiedenen Branchen gehörten.Die dort gehandelten Daten enthielten Informationen über Millionen von Kreditkarten, Bankkontonummern und Bankleitzahlen sowie Benutzernamen und dazugehörige Passwörter. Quelle dieser Daten sind Leaks, Hacks und andere Exploits, die in den vergangenen Jahren von Kriminellen durchgeführt worden sind. Eine Besonderheit von RaidForums war eine mehrstufige Mitgliedschaft, deren Upgrade war natürlich nur gegen Gebühr möglich.Laut der europäischen Polizeibehörde ist der aktuelle Erfolg das Ergebnis einer einjährigen akribischen Planung zwischen den beteiligten Strafverfolgungsbehörden zur Vorbereitung der Aktion. Bei der koordinierten Aktion wurden nicht nur die Seiten geschlossen und Server beschlagnahmt, verhaftet wurden auch der Administrator des Forums sowie zwei seiner Komplizen.Beim Drahtzieher der Seite handelt es sich um einen 21-jährigen Portugiesen, dieser wurde allerdings bereits Ende Januar in Großbritannien festgenommen. Gegen ihn wurde bereits in den USA Anklage erhoben, seine Auslieferung dürfte wohl nur Formsache sein.