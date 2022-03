Streaming-Anbieter Netflix will jetzt beim Account-Sharing mitverdienen

Es hatte sich schon angedeutet, dass es vom Streaming-Anbieter Netflix in Sachen Account-Sharing bald etwas Neues geben wird. Jetzt startet der Dienst die Möglichkeit, Nutzer mit eigenen Profilen hinzuzufügen, die nicht im gleichen Haushalt leben wie der Account-Besitzer.

Netflix testet Profilübertragungen auf neue Konten

Bezahlpflichtige Unterkonten

Netflix schreibt zu dem erweiterten Angebot: Bezahlen für die Freigabe von Netflix außerhalb Ihres Haushalts:

Wir haben es Menschen, die zusammen leben, schon immer leicht gemacht, ihr Netflix-Konto gemeinsam zu nutzen, mit Funktionen wie separaten Profilen und mehreren Streams in unseren Standard- und Premium-Tarifen. Diese Funktionen erfreuen sich zwar großer Beliebtheit, haben aber auch zu einiger Verwirrung darüber geführt, wann und wie Netflix gemeinsam genutzt werden kann. Infolgedessen werden Konten zwischen Haushalten geteilt, was sich auf unsere Fähigkeit auswirkt, in großartige neue Fernsehprogramme und Filme für unsere Mitglieder zu investieren.



Deshalb haben wir im letzten Jahr an Möglichkeiten gearbeitet, die es Mitgliedern, die außerhalb ihres Haushalts Netflix nutzen, ermöglichen, dies auf einfache und sichere Weise zu tun, während sie gleichzeitig etwas mehr bezahlen. Und in den nächsten Wochen werden wir zwei neue Funktionen für unsere Mitglieder in Chile, Costa Rica und Peru einführen und testen.



Ein zusätzliches Mitglied hinzufügen: Mitglieder unserer Standard- und Premium-Tarife können Unterkonten für bis zu zwei Personen hinzufügen, mit denen sie nicht zusammenwohnen - jede mit eigenem Profil, personalisierten Empfehlungen, Login und Passwort - zu einem niedrigeren Preis: 2.380 CLP in Chile, 2,99 USD in Costa Rica und 7,9 PEN in Peru.



Profil auf ein neues Konto übertragen: Mitglieder unserer Basis-, Standard- und Premium-Tarife können Personen, die ihr Konto mit ihnen teilen, die Möglichkeit geben, ihre Profildaten entweder auf ein neues Konto oder ein Unterkonto für Extra-Mitglieder zu übertragen - unter Beibehaltung des Verlaufs, der Liste und der personalisierten Empfehlungen.

