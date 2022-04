Netflix: Jetzt kommt der Doppel-Daumen für tolle Filme und Serien

Bei Netflix geht es jetzt endlich auch mal mit der Gestaltung des Bewertungssystems voran. Bisher ist dieses für die meisten Nutzer zu wenig differenziert - immerhin kann man Inhalte nur mit Daumen-hoch oder Daumen-runter bewerten.

Wertung für den Nutzer wichtig

Das ändert sich jetzt. Nichts tut sich dabei bei der negativen Bewertung. Denn bei Netflix ist man der Ansicht, dass es völlig genügt, wenn Kunden einen Film oder eine Serie einfach nicht für empfehlenswert halten. Anders sieht es hingegen bei den positiven Wertungen aus, bei denen die Betreiber der marktführenden Streaming-Plattform jetzt eine neue Option anbieten.Zukünftig können Nutzer, die einen Inhalt gut fanden, weiterhin den nach oben gerichteten Daumen anklicken. Handelt es sich aus ihrer Sicht aber um ein überragendes, beeindruckendes oder besonders liebenswertes Werk, steht nun auch ein Button mit zwei Daumen-hoch zur Verfügung.Für Nutzer kann dies zukünftig einen gewaltigen Unterschied ausmachen. Denn die Bewertungen werden von Netflix weniger genutzt, damit sich andere Kunden an ihnen bei der Auswahl ihrer Abendunterhaltung orientieren können. Vielmehr spielen sie eine Rolle dabei, wie die eigenen Empfehlungen zusammengesetzt werden. Drückt man also den Daumen nach unten, werden auf der Startseite fortan weniger ähnliche Inhalte angezeigt. Positive Wertungen führen entsprechend zum Gegenteil.Und das macht die Differenzierung natürlich besonders spannend. Denn Netflix kann so zukünftig vor allem Filme und Serien nach vorn spülen, die den besonders beliebten Inhalten eines Kunden ähneln - und eben nicht nur solche, die der Anwender im großen und ganzen recht ordentlich fand und die daher auch dann einen Daumen-hoch erhielten, wenn sie den Zuschauer nicht gerade vom Hocker gehauen haben.Netflix hat in seiner Geschichte bereits mehrfach am Wertungssystem gefeilt. Ursprünglich bot man auch die häufig zu findende Auswahl unter fünf Sternen an. Allerdings zeigte sich hier, dass viele User gar nicht ihre persönliche Meinung ausdrückten, sondern Filme mit einer niedrigen Note ebenfalls schlechter bewerteten.