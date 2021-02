Netflix: Das sind die neuen Filme und Serien im März 2021

1. März 2021

Biggie: Das ist meine Geschichte - Netflix Original Dokumentation

2. März 2021

Wortparty: Staffel 5 - Netflix Kids & Family

3. März 2021

Moxie. Zeit, zurückzuschlagen - Netflix Film

Mord unter Mormonen - Netflix Original Dokumentation

4. März 2021

Pacific Rim: The Black - Netflix Original Anime

5. März 2021

Nevenka Fernández: Kein Schweigen mehr - Netflix Original Dokumentation

Meine Stadt der Geister - Netflix Kids & Family

Sentinelle - Netflix Film

8. März 2021

Bombay Begums - Netflix Original Serie

Bombay Rose - Netflix Film

9. März 2021

Das Hausboot - Netflix Original Serie

Sternenstreif: Staffel 3 - Netflix Kids & Family

10. März 2021

Hochzeit oder Haus - Netflix Original Serie

Caïd - Netflix Original Serie

Last Chance U: Basketball - Netflix Original Dokumentation

11. März 2021

Tanz der Unschuldigen - Netflix Film

12. März 2021

Paradise PD: Teil 3 - Netflix Original Serie

Love Alarm: Staffel 2 - Netflix Original Serie

The One - Finde dein perfektes Match - Netflix Original Serie

Das Leben ist wie ein Stück Papier - Netflix Film

YES DAY - Netflix Film

15. März 2021

Zero Chill - Netflix Kids & Family

Das verlorene Piratenreich - Netflix Original Serie

16. März 2021

RebellComedy: Raus aus'm Zoo - Netflix Original Comedy Special

Waffel und Mochi - Netflix Kids & Family

17. März 2021

Unter Verdacht: Der Fall Wesphael - Netflix Original Serie

Einfach Schwarz - Netflix Film

Operation Varsity Blues: Der College-Bestechungsskandal - Netflix Original Dokumentation

18. März 2021

Cabras da Peste - Netflix Film

Nate Bargatze: The Greatest Average American - Netflix Original Comedy Special

B: The Beginning: Staffel 2: Die Nachfolge - Netflix Original Anime

19. März 2021

Sky Rojo - Netflix Original Serie

Formula 1: Drive to Survive: Staffel 3 - Netflix Original Serie

Sin hijos - Netflix Film

Alien TV: Staffel 2 - Netflix Kids & Family

Country Comfort - Netflix Kids & Family

23. März 2021

Loyiso Gola: Unlearning - Netflix Original Comedy Special

24. März 2021

Wer hat Sara ermordet? - Netflix Original Serie

Seaspiracy - Netflix Original Dokumentation

25. März 2021

Mit den Wellen - Netflix Film

DOTA: Dragon's Blood - Netflix Original Anime

Geheimes Magieaufsichtsamt - Netflix Kids & Family

26. März 2021

Nailed It!: Bacm Doppelpack - Netflix Original Serie

Die Bande aus der Baker Street - Netflix Original Serie

A Week Away - Netflix Film

Bad Trip - Netflix Film

30. März 2021

Die Oktonauten und der Feuerring - Netflix Kids & Family

31. März 2021

Heimgesucht: unglaubliche Zeugenberichte aus Lateinamerika - Netflix Original Serie

Erscheint im März 2021

The Yin Yang Master - Netflix Film

Abla Fahita - Netflix Original Serie

Im März 2021 starten auf Netflix mehr als 50 neue Filme und Serien, deren Highlights der Video-Streaming-Dienst jetzt in einem kurzen Trailer zusammenfasst. Zudem zeigt euch unser Überblick alle Starttermine der Blockbuster aus dem kommenden Monat. Großen Wert legt Netflix auf seine eigenen Produktionen, zu denen unter anderem die deutsche Unscripted-Serie Das Hausboot mit Olli Schulz und Fynn Kliemann sowie die Drama-Serie Sky Rojo von den Machern von Haus des Geldes gehören. Weiterhin nimmt man sich mit Die Bande aus der Baker Street erneut dem Sherlock Holmes-Universum an.Abseits davon können sich Formel 1-Fans auf die dritte Staffel von Formula 1: Drive to Survive freuen, welche die verkürzte Saison 2020 beleuchtet, die ebenfalls von der Co­ro­na­vi­rus-Pandemie auf den Kopf gestellt wurde. Im Bereich der Originalfilme stellt Netflix im März den Familienstreifen Yes Day mit Jennifer Garner (Dallas Buyers Club, Alias) nebst der Jugendkomödie Moxie und dem animierten Drama Bombay Rose in den Mittelpunkt. Er­wäh­nens­wert sind zudem die Dokumentation über den US-Rapper Notorious B.I.G. und das Kids & Family-Special Waffel und Mochi mit Michelle Obama.Zu den Lizenztiteln, die sich Netflix im März zumindest zeitexklusiv sichern konnte, gehören hingegen die fünfte Staffel von Supergirl und die Filme Deadpool 2, Annabelle 3, Heilstätten sowie If Beale Street Cloud Talk. Abschließend strahlt man ab dem 16. März ein weiteres deutschsprachiges Stand-Up-Comedy-Special von "Rebell Comedy" aus.