Windows 11: Microsoft stellt die neue Suche und Standard-Apps vor

Mit dem Build 22572 veröffentlicht Microsoft eine neue Windows 11 Insider Preview im Dev-Kanal. Dabei kündigen die Redmonder unter anderem eine überarbeitete Suchfunktion, neue Standard-Apps und interessante Verbesserungen sowie Bugfixes für das Betriebssystem an.

Windows 11 Build 22572: Weitere Verbesserungen und Änderungen

Die neue Druckwarteschlange hat ein aktualisiertes Design, das sich an den Designprinzipien von Windows 11 orientiert und es dir ermöglicht, deinen gewünschten Druckauftrag leicht zu identifizieren, den Status zu sehen und ihn zu verwalten. Die Funktion wurde so gestaltet, dass sie einfach zu bedienen ist und dir einen besseren Zugriff auf deine Druckaufträge ermöglicht. Um loszulegen, klicke einfach auf Drucken und sieh dir an, wie die Druckwarteschlange erscheint.

Wenn du im Datei-Explorer und auf dem Desktop mit Shift + rechter Maustaste klickst, wird direkt das Kontextmenü "Weitere Optionen anzeigen" geöffnet.

Die Legacy-Version des Windows Media Players, die in den Windows Tools verfügbar ist, wurde in Windows Media Player Legacy umbenannt.

WMIC ist jetzt als optionale Funktion verfügbar, die über Einstellungen > Apps > Optionale Funktionen deinstalliert oder neu installiert werden kann.

Die Option für das Touch-Tastatur-Symbol unter Einstellungen > Personalisierung > Taskleiste wurde von einem Umschalter in ein Dropdown-Menü umgewandelt, in dem du Nie, Immer oder Wenn keine Tastatur angeschlossen ist auswählen kannst.

Die natürlichen Stimmen des Narrators sind jetzt für alle englischen Sprachen verfügbar.

Das Windows Terminal heißt jetzt Terminal unter Start.

Neue Fluent-Style-Icons für Windows Sandbox, Notification Center und Quick Assist

Im kürzlich veröffentlichten Changelog bestätigt das Unternehmen, dass im Zuge der neuen Windows 11-Testversion die beiden Programme Microsoft Family (Kindersicherung) und Clipchamp (Videobearbeitung) demnächst als so genannte "Inbox-Apps" integriert werden und somit bei einer Neuinstallation des Betriebssystem ab Werk vorinstalliert sind. Weiterhin können Insider vorab die neuen "Search Highlights" innerhalb einer überarbeiteten Suche ausprobieren.Die Verteilung der neuen Suchfunktion an Windows 11-Insider im Dev-Kanal soll ab Anfang nächster Woche beginnen. Im passenden Fenster (Windows-Taste + S) wird Microsoft "bemerkenswerte und interessante Momente" vorstellen, zum Beispiel anlässlich von Feiertagen, Jahrestagen und anderen lehrreichen Momenten. Die angezeigten Inhalte, wozu auch lustige Illustrationen zählen können, sollen sich sowohl weltweiten als auch regionalen Gegebenheiten anpassen.Durchaus interessanter als ein Bild des Tages: "Wenn du dich mit deinem Arbeits- oder Schulkonto anmeldest, wird die Suche zu deiner zentralen Anlaufstelle für die Dateien und Kontakte deiner Organisation über Microsoft Search. In den Such-Highlights findest du die neuesten Updates aus deiner Organisation sowie Vorschläge für Personen, Dateien und mehr." Es bleibt abzuwarten, wie sich die neue Suche auf den Alltag auswirkt und ob diese das eigentliche Ziel, Ordner und Dateien zu finden, eventuell ausbremst.