Teslas KFZ-Versicherung kommt - auch bei uns nach Fahrverhalten?

Der Elektroauto-Konzern Tesla kann in Deutschland auch selbst KFZ-Versicherungen anbieten. Eine entsprechende Genehmigung soll die zuständige Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) bereits vor einiger Zeit erteilt haben.

Hohe Rabatte in den USA

Wie die Tageszeitung Welt berichtet, hat die europäische Niederlassung der Tesla-eigenen Versicherungsgesellschaft, die ihren Sitz in Malta hat, schon vor fast einem Jahr das Genehmigungsverfahren erfolgreich durchlaufen. Um allerdings wirklich in der Praxis tätig werden zu können, muss es auch einen Standort in Deutschland selbst geben. Dieser wurde mit der Tesla Insurance Ltd. (Germany Branch) jetzt im Handelsregister eingetragen.Der offizielle Sitz der Tochter-Gesellschaft ist wenig verwunderlich das Gelände der Autofabrik im brandenburgischen Grünheide. Im Register wird der Zweck des Unternehmens mit "Schaden- und Unfallversicherungsgeschäft im Niederlassungsverkehr" bezeichnet. Die Bafin-Genemigung deckt demnach alle Versicherungsformen für Autos ab - von Haftpflicht über Kasko, Unfallversicherung und Rechtsschutz.Zwar gibt es bisher noch keine konkreten Ankündigungen des Unternehmens, wie der Produktkatalog genau aussehen soll, doch ist hier damit zu rechnen, dass man sich am Portfolio in den USA orientiert. Dieser umfasst auch teils stattliche Rabatte für Fahrzeughalter, die sich durch ein umsichtiges Fahrverhalten auszeichnen.Allerdings wird sich hier zeigen müssen, ob es aufgrund anderer rechtlicher Rahmenbedingungen überhaupt möglich ist, hierzulande ähnliche Rahmenbedingungen zu schaffen wie in den USA. Denn dort erfassen die Autos verschiedene Paramater zum Fahrverhalten, die dann in Teslas Cloud-Systemen von KI-Algorithmen analysiert werden. Vorsichtige Fahrer können ihre Versicherungsprämien dabei auf monatlicher Basis um 30 bis 60 Prozent reduzieren.