Maryland druckt URL auf Kennzeichen, "wirbt" für dubioses Casino

In den USA sind Kfz-Kennzeichen deutlich "kreativer" als bei uns und es werden immer wieder Sondereditionen mit ausgegeben. Auch URLs sind dabei beliebt, doch das kann gründlich in die Hose gehen, wie ein aktueller Fall aus dem US-Bundesstaat Maryland beweist.

Glücksspiel statt Geschichte

Zusammenfassung USA: KFZ-Kennzeichen kreativ, mit URLs

Maryland: URL verwies auf Webseite zu Krieg von 1812

URL nicht verlängert, geht an Online-Casino

800.000 Autos werben für dubioses Glücksspiel

Redditor bemerkt Panne, Kraftfahrzeugamt reagiert

Für die meisten von uns sind Webseiten "einfach da" und kaum jemand denkt daran, dass auch im Internet nichts für die Ewigkeit ist. Denn Domains müssen u. a. bezahlt bzw. verlängert werden. Passiert das nicht, dann läuft man Gefahr, dass eine Adresse irgendwann einmal von jemandem anderen gekauft und genutzt wird.Das ist auch Maryland passiert. Denn wie Motherboard schreibt, hat der US-Bundesstaat vor elf Jahren ein Kennzeichen veröffentlicht, das an den Britisch-Amerikanischen Krieg erinnern sollte. Diese militärische Auseinandersetzung ist auch als Zweiter Unabhängigkeitskrieg sowie Krieg von 1812 bekannt und letzteres stand auch auf dem Kennzeichen geschrieben. Wer sich näher zum 200. Jubiläum informieren wollte, der wurde am unteren Rand per URL www.starspangled200.org auf die dazugehörige Webseite verwiesen.Der Verweis auf das "Star-Spangled Banner" in der URL ist dabei kein Zufall, da sich der Text der (späteren) Hymne der Vereinigten Staaten auf den Krieg von 1812 bezieht. Das konnte man wohl auch auf der erwähnten Seite erfahren. Allerdings nicht länger: Denn mittlerweile leitet www.starspangled200.org auf ein Online-Casino aus den Philippinen weiter.Damit werben letztlich rund 800.000 Autos aus Maryland für ein bestenfalls dubioses Glücksspielangebot. Die URL-Panne blieb aber offenbar lange Zeit unbemerkt, denn erst vor zwei Tagen fiel einem Redditor auf, dass die Domain nicht länger in der Hand einer US-Behörde ist. Laut lokalen Medienberichten arbeitet das zuständige Kraftfahrzeugamt allerdings bereits daran, die URL wiederzuerlangen und die Webseite wiederherzustellen.