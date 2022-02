Künstler zeigt mit KI, wie Comic-Figuren in Realität aussehen würden

Wie könnten Bart Simpson, Ned Flanders, Ariel, Pocohontas, Aladdin sowie mythologische und historische Persönlichkeiten aussehen, wenn es sie in Realität gäbe? Das ist die zentrale Frage, die sich Digital-Künstler Hidreley Diao stellt. Die Ergebnisse sind faszinierend bis verstörend.

KI-Manipulation von Fotos

Viele von uns kennen und nutzen Software wie Face App und Photoshop. Deshalb werden die meisten wissen, dass auf dieses Weise Manipulationen möglich sind, die man noch vor nicht allzu langer Zeit nicht für möglich gehalten hätte. Bei Photoshop ist einiges an Können erforderlich, um vernünftige Ergebnisse zu bekommen, Anwendungen wie Face App nehmen dem Nutzer hingegen die Arbeit komplett ab. KI-basierte Algorithmen sind in der Lage, einen Menschen auf einem Foto zu verjüngen oder zu altern, das Geschlecht zu ändern und vieles mehr.Zu solcher Software greift auch Hidreley Diao. Dieser greift nämlich zu den Anwendungen FaceApp, Gradiente und Remini - dazu kommt natürlich auch noch Photoshop - und verwandelt Zeichentrickfiguren sowie Persönlichkeiten aus Mythologie und Geschichte (von denen nur Zeichnungen und ähnliches existieren) in real aussehende Fotos.Zu sehen sind diese allesamt auf Instagram , Diao zeigt dort auch immer wieder das jeweilige Ausgangsbild. Das kann im Fall von Zeus und Julius Caesar eine Büste sein, bei Leonardo da Vinci, Ludwig van Beethoven, Johann Sebastian Bach und William Shakespeare sind es hingegen Zeichnungen und Gemälde.Auf Bored Panda (via derStandard ) erläutert er, was hinter dieser Idee steckt: "Wenn wir uns einen Zeichentrickfilm ansehen, ist es ganz natürlich, dass wir die karikaturhaften Proportionen der Figuren ohne Probleme akzeptieren, schließlich sind wir an diese Art von Merkmalen gewöhnt. Aber was wäre, wenn sie, wie von Zauberhand, real würden und aus Fleisch und Blut wären? Ich habe versucht, sie durch künstliche Intelligenz in unsere Welt zu bringen."Eigenen Angaben nach ist er besonders stolz auf Moe Szyzlak, Ned Flanders und Milhouse Van Houten, weil er anfangs dachte, dass Simpsons-Charaktere schwer umzusetzen sein werden. Aber: "Sie sind eigentlich sehr leicht zu erkennen."