Bis zu vierfacher Speicher: Huawei startet Aufrüstaktion für Smartphones

Huawei leidet massiv unter den US-Sanktionen, will nun seinen Kunden in China aber eine günstige Option bieten, den internen Flash-Speicher ihrer Smartphones nach dem Kauf zu vergrößern. Der einstige Marktführer tauscht zu diesem Zweck wohl kurzerhand die Speichermodule aus.

Umbau erfolgt auf Werksniveau

Huawei

Wie Huawei auf seiner Website verlauten lässt, können chinesische Kunden ab sofort bei einer Vielzahl von älteren High-End-Smartphones ein Upgrade des internen Speichers vornehmen lassen. Es wird dabei nicht einfach eine microSD- oder NanoMemory-Speicherkarte eingesetzt, sondern laut Huawei ein Austausch der internen Flash-Speicherchips der jeweiligen Geräte vorgenommen.Der Kunde zahlt laut Huawei einen Preis ab rund 80 Euro und liefert zum Beispiel sein Huawei P40 Pro aus dem Jahr 2020 bei einem Service-Center des Konzerns ab. Im Anschluss kann er das Gerät nach rund zehn Tagen dort wieder abholen und bekommt es dann mit einem auf 256 GB verdoppelten internen Flash-Speicher zurück. Der Arbeitsspeicher bleibt allerdings stets unverändert.Die Arbeiten für das Speicher-Upgrade der bereits in Kundenhand befindlichen älteren Smartphones von Huawei werden nach Angaben des Unternehmens unter "Werksbedingungen" professionell durchgeführt. Sollten eventuell Schäden am Gehäuse oder anderen Teilen des jeweiligen Smartphones vorhanden sein, müssen die Kunden ihre Geräte allerdings vor Erwerb des Speicher-Upgrades reparieren lassen, um Folgeschäden durch die Aktion zu verhindern.Huawei zufolge wird das Speicher-Upgrade beginnend ab der Huawei P10-Serie angeboten, so dass zumindest in China auch das P20, P30 und P40 sowie die Huawei Mate-Serie beginnend ab dem Mate 9 dafür in Frage kommt. Natürlich ist das Upgrade auch für die verschiedenen Varianten der jeweiligen Modellreihen erhältlich.Auch einige ältere Modelle der früheren Tochter-Marke Honor können mit dem Speicher-Upgrade versehen werden. Das Limit liegt übrigens immer bei 256 Gigabyte, wobei die Preise je nach Modell nur minimal schwanken, selbst wenn das Basisgerät nur mit 64 GB internem Flash-Speicher daherkam. Hierzulande ist angesichts der Lage rund um Huawei wohl nicht zu erwarten, dass das Unternehmen ein ähnliches Angebot bereitstellen könnte.