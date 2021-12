Das erste 'Huawei-Auto' ist da: HarmonyOS, Hybrid & High-End-Sound

Der chinesische Hersteller Huawei hat zusammen mit dem Autobauer Seres das erste Auto vorgestellt, in dem das hauseigene Android-basierte Huawei Harmony OS diverse Aufgaben übernehmen soll. Der Seres Aito M5 ist kein reines Elektroauto, sondern ein Hybrid-Fahrzeug.

Huawei liefert mehr Technik, als man zunächst vermuten mag

Smartphone und Nutzerdaten werden tief ins Auto integriert

Sogar das Soundsystem kommt von Huawei

Huawei

Im Zuge der Präsentation seiner jüngsten Produkte in der letzten Woche stellte Huawei mit dem Aito M5 das erste Auto vor, in dem HarmonyOS zum Einsatz kommt. Der Wagen wird von dem chinesischen Autobauer Seres produziert, der Teil des Industriekonzerns Sokon ist, welcher vor Jahrzehnten begann, Fahrzeuge des japanischen Herstellers Suzuki in Lizenz zu fertigen.Huawei nimmt nach eigenen Angaben großen Einfluss auf die Ausstattung des Aito M5 und liefert unter anderem die Konnektivitätssysteme in Form von Modems und die Onboard-Computer sowie eben das Betriebssystem Harmony OS in einer für die Verwendung in Fahrzeugen angepassten Version, die unter anderem in der Lage ist, den Nutzer per 3D-Gesichtserkennung zu identifizieren. Damit soll die Bedienung, Navigation und die Einstellung der Sitze auf den jeweiligen Fahrer angepasst werden.Während der Präsentation des Aito M5 war HarmonyOS nicht nur auf einem großen Multimedia-Display in der Mitte des Armaturenbretts zu sehen, sondern auch im Bereich des Instrumenten-Clusters. Das Haupt-Display soll mit einer Diagonale von 15,6 Zoll und einer 2K-Auflösung sowie HDR-Support eine beeindruckende Bildqualität liefern, wobei Huawei auch wieder hervorhob, dass das Panel einen minimalen Rahmen aufweist.Durch die Anbindung an das Smartphone des Fahrers werden unter anderem die bevorzugten Apps, Kontakte und diverse andere Daten angezeigt sowie die Design-Einstellungen des mobilen Geräts übernommen. Natürlich ist auch wie inzwischen üblich die Möglichkeit zur Sprachsteuerung des Multimedia-Systems vorhanden. Zusätzlich verwendet Huawei die hauseigenen Kartenlösung PetalMaps zur Navigation, die man auch auf seinen Smartphones anbietet.Interessant ist auch die Möglichkeit, mehrere Apps auf dem Infotainment-System nebeneinander anzeigen zu lassen. So kann die Navigation zwei Drittel des Bildschirms belegen, während auf dem verbleibenden Drittel zum Beispiel die Steuerung der Musik-Wiedergabe oder das Durchführen von Telefongesprächen erfolgen können.Huawei lässt allerdings nicht nur die Computertechnik und Software aus seinem Hause in den Aito M5 fließen, sondern steuert auch ein "Huawei Sound" genanntes Audiosystem mit einer Spitzenleistung von mehr als 1000 Watt bei, bei dem auf Wunsch neben einem zentralen Tweeter auf dem Armaturenbrett und insgesamt sechs weiteren Lautsprecherpositionen entlang der Seiten des Wagens auch noch vier Lautsprecher in der Kopfstütze des Fahrersitzes integriert sind. Damit soll das Fahrzeug also in der Lage sein, 5.1- und 7.1-Surround-Sound zu bieten.In Verbindung mit dem großen Touchscreen im Armaturenbrett und der darauf laufenden HarmonyOS-basierten Software sollen die Besitzer des Aito M5 unter anderem zahlreiche Filme und andere Inhalte per Streaming oder über lokale Speichermedien in hoher Qualität genießen können. Huawei integriert außerdem seine SuperCharge-Technologie für das Laden mobiler Geräte in das Fahrzeug, so dass Smartphones und Laptops mit bis zu 66 Watt per Kabel und mit maximal 40 Watt drahtlos geladen werden können.Sogar unter der Haube soll Huawei-Technik stecken: Das Unternehmen rüstet den Aito M5 nach eigenen Angaben auch mit einem HuaweiDrive genannten System zur Steuerung der Hybrid-Kombination aus einem 1,5 Liter Turbomotor und leistungsfähigen Elektromotoren aus.Einen Haken hat Huaweis Engagement rund um Elektroautos allerdings. Das Unternehmen steht noch immer unter dem Druck des US-Embargos, das nun auch dafür sorgt, dass der Aito M5 nur per LTE-Advanced an das Internet angebunden werden kann.Der Seres Aito M5 soll bereits ab der zweiten Februarhälfte 2022 an die ersten Kunden ausgeliefert werden, wobei Huawei einen Einstiegspreis von umgerechnet etwa 35.000 Euro angab, wobei hier die staatlichen Zuschüsse für den Kauf von Hybrid-Fahrzeugen in China bereits eingerechnet sind.