Mario, Xenoblade & Kirby: Alle Switch-Highlights der Nintendo Direct

Nintendo hat im Rahmen einer 40 Minuten langen Direct-Präsentation viele Neuheiten für die Switch gezeigt. Zu den Highlights zählen weitere Strecken für Mario Kart 8 Deluxe, Xenoblade 3 und Switch Sports. Wir haben die wichtigsten Ankündigungen für euch zusammengefasst.

48 neue Strecken für Mario Kart 8 Deluxe

Mario Kart 8 Deluxe: Erweiterungs-Pass mit vielen neuen Strecken

Wii Sports-Nachfolger für die Switch

Nachfolger von Wii Sports: Nintendo Switch Sports im Trailer

Xenoblade Chronicles 3 kommt noch in diesem Jahr

Xenoblade Chronicles 3: Neues Abenteuer für die Switch

Neuer Fire Emblem Warriors-Ableger angekündigt

FE Warriors: Three Hopes erscheint im Juni für die Switch

Splatoon 3 wieder mit Salmon Run

Splatoon 3: Nintendo-Game enthält den 'Salmon Run'-Modus

Mario kickt bald auch auf der Switch

Rückkehr von Mario Strikers: Trailer zu Battle League veröffentlicht

Neuer Trailer zu 'Kirby und das vergessene Land'

Kirby und das vergessene Land: Neuer Trailer zum Switch-Titel

Keine neuen Informationen zum "Breath of the Wild"-Nachfolger

Günstige Konsolen und Bundles wieder lieferbar!

In vergangener Zeit gab es immer wieder Gerüchte dazu, dass Nintendo an einem neuen Mario Kart für die Switch arbeiten könnte. Einen komplett neuen Ableger scheint der japanische Konsolen-Hersteller nicht zu planen. Stattdessen hat Nintendo bestätigt, dass Mario Kart 8 Deluxe mit neuen Kursen ausgestattet werden soll. Insgesamt wird es 48 zusätzliche Strecken geben, die aus vorherigen Teilen der Reihe stammen und überarbeitet wurden.Der DLC wird in mehreren Wellen veröffentlicht, sodass die ersten Kurse am 18. März erscheinen und bis 2023 alle Strecken zur Verfügung stehen. Wer eine Switch Online-Mitgliedschaft mit der N64-Erweiterung besitzt, kann die neuen Kurse ohne zusätzliche Kosten nutzen. Ansonsten werden für den kostenpflichtigen Booster Course Pass-DLC 25 Euro fällig.Wii-Spieler dürften sich wohl noch gut an die Sportsimulation "Wii Sports" erinnern. Ein ähnlicher Titel soll nun auch auf der Switch gezockt werden können. "Nintendo Switch Sports" bringt verschiedene Sportarten wie Tennis, Bowling, Volleyball und Badminton mit sich. Natürlich kann das Game mit der Bewegungssteuerung der Joycons gespielt werden. Der Titel wird am 29. April das Licht der Welt erblicken. Wer "Nintendo Switch Sports" schon früher ausprobieren möchte, kann zwischen dem 18. und 20. Februar an einem Test teilnehmen.Noch weniger Geduld müssen EarthBound-Fans mitbringen. Sowohl "EarthBound" als auch "EarthBound Beginnings" stehen ab sofort für Nintendo Switch Online-Abonnenten bereit. Die Rollenspiele sind ursprünglich für den Super Nintendo beziehungsweise das Nintendo Entertainment System erschienen. "EarthBound Beginnings" war damals als "Mother" bekannt.Wer auf den neuesten Ableger der "Taiko no Tatsujin"-Reihe wartet, muss die Zeit hingegen bis Ende des Jahres überbrücken. "Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival" entführt die Fans nach Omiko City, wo die Spieler zu 76 verschiedenen Songs trommeln können. Hierzu zählt auch eine orchestrale Version des "The Legend of Zelda"-Themes. Im Multiplayer-Modus besteht die Möglichkeit, gemeinsam zu spielen oder gegen andere Spieler anzutreten.Die Entwicklung von "Xenoblade Chronicles 3" scheint weit fortgeschritten zu sein. Mit einem Trailer hat Nintendo bestätigt, dass das Game für die Switch herausgebracht wird. Das japanische Rollenspiel setzt auf weitläufige Landschaften und soll die Zukunft der beiden vorherigen Ableger erzählen. Der Titel wird voraussichtlich im September 2022 freigegeben.Gleich zu Beginn der Nintendo Direct wurde direkt ein Top-Titel gezeigt. Bei "Fire Emblem Warriors: Three Hopes" handelt es sich um einen Spin-Off aus "Dynasty Warriors" und "Fire Emblem: Three Houses". Das Game spielt in Fódlan, dem von drei Mächten regierten Kontinent des SRPGs und erzählt eine neue Geschichte. Zu dem am 24. Juni erscheinenden Titel soll es eine Limited Edition, die ein Artbook und Acryl-Figuren enthält, geben."Fire Emblem Warriors: Three Hopes" vereint Strategie und Action. Der Spieler muss gegen Horden von Gegnern antreten, strategische Entscheidungen treffen und Verbündeten Befehle erteilen. Zwischen den Schlachten besteht die Option, mit den Charakteren zu interagieren.Am 4. März 2022 soll mit "Triangle Strategy" ein Strategie-Rollenspiel (SRPG) im HD-2D-Stil für die Nintendo Switch auf den Markt gebracht werden. Im Rahmen der Direct wurde nun angekündigt, dass ab sofort eine Demo-Version heruntergeladen werden kann. In der Demo besteht die Option, die ersten drei Kapitel des Games zu spielen. Die Software kann aus dem Nintendo eShop heruntergeladen werden. Der Spielstand soll sich später problemlos in die finale Version übertragen lassen.Auch zu Splatoon 3 gibt es Neuigkeiten. Die Salmoniden kehren zurück und müssen von Inklingen und Oktolingen bekämpft werden. "Salmon Run: The Next Wave" ist ein kooperativer Multiplayer-Modus für Splatoon 3. Ein in der Direct gezeigter Clip bestätigt, dass Splatoon 3 im Sommer 2022 auf die Switch gebracht wird. Einen genauen Termin gibt es noch nicht.Neben den Top-Titeln hat Nintendo noch einige kleinere Games für seine Hybrid-Konsole vorgestellt. So wird das "Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp" am 8. April für die Switch erscheinen. "No Man's Sky", ein Remake zu "Front Mission 1st" sowie der Fun-Racer "Disney Speedstorm" sind ab Sommer 2022 erhältlich. Auch zu "Live A Live" und "Chrono Cross" soll es Neuauflagen geben. Die PS1- und PS2-Titel "Klonoa 1" und "Klonoa 2" lassen sich ab dem 8. Juli auf der Switch spielen. "Portal 1" sowie "Portal 2" werden in eine "Companion Collection", die auch für die Switch erscheint, integriert. Die "Assassin's Creed: The Erzio Collection" wird am 17. Februar bereitgestellt. Am 5. April erblickt "MLB The Show" das Licht der Welt.GameCube-Besitzern dürfte "Mario Strikers" noch ein Begriff sein. In dem Game treten Mario und seine Freunde auf dem Fußballfeld gegeneinander an. Mit "Battle League" wird es nun einen Nachfolger für die Nintendo Switch geben. Es handelt sich um den dritten Teil der Fußball-Reihe. Spieler haben die Chance, in 5-gegen-5-Matches zu kicken und dabei Items und Spezialschüsse einzusetzen. Neben Einzelspielen wird ein Online-Club-Modus, dem bis zu 20 Spieler beitreten können, verfügbar sein. Der Titel ist ab dem 10. Juni 2022 erhältlich.Das Weltraum-Abenteuer "Metroid Dread" wird zwei kostenlose Updates bekommen. Mit den Aktualisierungen wird das Game um verschiedene Modi erweitert. Das erste Update steht ab sofort bereit und bringt einen Dread-Modus sowie Beginner-Modus mit sich. Damit wird die Schwierigkeit des Spiels verändert. Das zweite Update enthält einen Boss-Modus, mit dem sämtliche Endgegner des Titels hintereinander bezwungen werden können.Kirby-Fans müssen ebenfalls nicht in die Röhre gucken. Zu Kirbys neuem 3D-Abenteuer "Kirby und das vergessene Land" wurde während der 40-minütigen Direct-Übertragung ein neuer Trailer abgespielt. Im Video wird der Vollstopf-Modus vorgestellt, der Kirby erlaubt, ganze Objekte einzusaugen und ihre Form anzunehmen. So ist es möglich, sich ein Auto einzuverleiben und mit dem Fahrzeug anschließend herumzudüsen. "Kirby und das vergessene Land" wird am 25. März und damit in wenigen Wochen exklusiv für die Switch veröffentlicht.Weitere Games, die demnächst für die Nintendo Switch erscheinen, sind "LEGO Brawls", "Two Point Campus", "SD Gundam Battle Alliance" und "Star Wars: The Force Unleashed". Der Titel "GetsuFumaDen: Undying Moon" kann schon ab heute erworben werden. "Zombie Army 4" ist ab dem 26. April auf dem Handheld-Hybriden verfügbar. Fans von "Demon Slayer: The Hinokami Chronicles" müssen sich noch bis zum 10. Juni 2022 gedulden. Eine "Kingdom Hearts"-Sammlung kann ab sofort aus dem Nintendo eShop geladen werden.Obwohl im Livestream viele Top-Titel gezeigt wurden, dürften die meisten Zelda-Fans ein wenig enttäuscht sein. Nintendo hat keine weiteren Details zum kommenden Nachfolger von "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" genannt. Da das Game noch für 2022 geplant ist, haben viele Fans damit gerechnet, dass der japanische Publisher einen neuen Trailer zu dem Action-Adventure veröffentlicht. Es wäre denkbar, dass Nintendo dann in einer der nächsten Direct-Übertragungen genauere Informationen zu dem Spiel bekannt gibt.