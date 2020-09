Nintendo Direct: Zahlreiche Super Mario-Titel erscheinen für die Switch

Nachdem sich derartige Gerüchte in den vergangenen Wochen verdichtet hatten, hat der japanische Konsolen-Hersteller Nintendo nun eine neue Ausgabe seines Direct-Formats veröffentlicht. In dem 16 Minuten langen Video kündigt der Publisher zahlreiche Mario-Titel für die Switch an.

Am 18. September wird die "Super Mario 3D All-Stars"-Collection das Licht der Welt er­bli­cken. Die Spiele-Sammlung bringt die drei Klassiker "Super Mario 64", "Super Mario Sunshine" und "Super Mario Galaxy" auf die Nintendo Switch. Die drei Titel wurden ursprünglich für das Nintendo 64, den Nintendo Gamecube sowie die Nintendo Wii veröffentlicht. Die Collection soll limitiert sein und nur bis zum 31. März 2021 erworben werden können. Es handelt sich um Portierungen, sodass neben der höheren Auflösung und dem veränderten Sei­ten­ver­hält­nis keine weiteren optischen Änderungen an den Spielen vorgenommen wurden.Zusätzlich zu der All-Stars-Collection hat Nin­ten­do bekanntgegeben, dass der ur­sprüng­lich für die Wii U veröffentlichte Titel "Super Mario 3D World" demnächst auf dem Handheld-Hy­bri­den gespielt werden kann. Die Portierung des Spiels wird ab dem 12. Februar 2021 in den Lä­den zu finden sein. Im Gegensatz zur ori­gi­na­len Version des Games verfügt der Titel über den Namenszusatz "Bowser's Fury" sowie einen Mul­ti­play­er-Modus, der im Rahmen von Nin­ten­do Switch Online verwendet werden kann. Da­mit haben die Spieler die Möglichkeit, die Level mit bis zu drei Freunden zu erkunden.Passend zum 35. Jubiläum der beliebten Spiele-Reihe Super Mario möchte Nintendo das Mul­ti­play­er-Game "Super Mario Bros. 35" auf den Markt bringen. Das Spiel ist im Stil des Klas­si­kers, der bereits für das Nintendo Entertainment System (NES) angeboten wurde, ge­hal­ten. In dem Battle-Royale-Titel, der exklusiv für Mitglieder des kostenpflichtigen Switch Online-Dienstes zur Verfügung steht, treten 35 Spieler gegeneinander an. Das Game kann ab dem 1. Oktober 2020 gespielt werden und wird am 31. März 2021 wieder offline genommen.Weitere Ankündigungen, die Nintendo mit der Direct-Übertragung veröffentlicht hat, sind ein neues Splatfest im Super Mario-Stil sowie das Augmented-Reality-Game "Mario Kart Live: Home Circuit". Außerdem wird am 13. November eine Neuauflage der nostalgischen Hand­held-Konsole "Game & Watch" auf den Markt gebracht. Mit dem Gerät, das erstmals vor 40 Jah­ren in Japan erschienen ist, lassen sich "Super Mario Bros.", "The Lost Levels" und der "Game & Watch"-Klassiker "Ball" im Mario-Design spielen.