Fire Emblem Warriors: Three Hopes erscheint im Juni für die Switch

Limited Edition mit Artbook und weiteren Extras

Alle Highlights der Nintendo Direct

Beim Switch-Titel "Fire Emblem: Three Houses" handelt es sich wohl um den erfolgreichsten Ableger der SRPG-Reihe. Daher gehen viele Fans davon aus, dass Nintendo bereits an einem Nachfolger arbeitet. Um die Wartezeit zu überbrücken, hat der Publisher mit "Fire Emblem Warriors: Three Hopes" nun einen neuen Spin-Off-Teil vorgestellt. Der Trailer wurde im Rahmen der Nintendo Direct veröffentlicht.Das Game spielt in Fódlan, dem von drei Mächten regierten Kontinent des SRPGs und erzählt eine neue Geschichte. "Fire Emblem Warriors: Three Hopes" vereint Strategie und Action. Der Spieler muss gegen Horden von Gegnern antreten, strategische Entscheidungen treffen und Verbündeten Befehle erteilen. Zwischen den Schlachten besteht die Option, mit den Charakteren zu interagieren.Zusätzlich zur Standard-Version des Spiels soll es auch eine limitierte Auflage geben. Die Limited Edition enthält nicht nur das Game an sich, sondern auch ein Artbook, ein Poster mit der Karte von Fódlan, ein Set aus fünf Acrylfiguren sowie mehrere Postkarten. Bisher bleibt noch offen, mit welchem Aufpreis die Limited Edition zu Buche schlägt. "Fire Emblem Warriors: Three Hopes" soll ab dem 24. Juni 2022 für die Switch erhältlich sein.Im gleichen Zeitraum sollen außerdem einige weitere Switch-Titel auf den Markt kommen. So wird "Splatoon 3" ebenfalls ab Sommer verfügbar sein. Außerdem werden in nächster Zeit ein neues Kirby-Game, "Switch Sports" sowie ein Erweiterungs-Pass für "Mario Kart 8 Deluxe" erscheinen. Genauere Informationen haben wir in einer separaten Übersicht, die ihr über den nachfolgenden Button aufrufen könnt, für euch zusammengefasst.