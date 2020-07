Nintendo Direct Mini: Alle vorgestellten Switch-Spiele im Überblick

Der japanische Konsolen-Hersteller und Publisher hat heute spontan eine neue Direct Mini-Präsentation gezeigt. Schon im Vorfeld wurde bekannt, dass es lediglich Ankündigungen zu Third-Party-Spielen geben soll. Viele Fans hatten sich jedoch Details zu neuen Exklusivtiteln gewünscht.

Cadence of Hyrule mit neuen DLCs ausgestattet

WWE 2K Battlegrounds erhält Release-Termin

Shin Megami Tensei 5 erscheint 2021

Mit einer Länge von gut acht Minuten dürfte es sich um eine der kürzesten Direct-Ausgaben, die jemals ausgestrahlt wurden, handeln. Die komplette Präsentation kann auf dem of­fi­ziel­len YouTube-Kanal von Nintendo angesehen werden. Zunächst wurden weitere Inhalte für das Rhythmus-Game "Cadence of Hyrule" vorgestellt. In Zukunft soll es drei neue DLC-Pa­ke­te, die zusätzliche Charaktere und Lieder sowie eine neue Story rund um das Horror-Kid mit sich bringen. Während ein DLC heute erscheint, sollen die anderen Pakete im Oktober folgen.Auch zu dem Third-Person-Shooter Rogue Company hat es Informationen gegeben. Das Game soll auf Free-to-Play-Basis für die Switch erhältlich sein und Crossplay mit den an­de­ren Konsolen und PCs unterstützen. Weitere Details sollen via Twitter mitgeteilt werden.Der Arcadeprügler WWE 2K Battlegrounds wurde schon in der vorletzten Woche angekündigt und im Rahmen der Direct Mini nun ein weiteres Mal gezeigt. Das Spiel wird am 18. Sep­tem­ber 2020 das Licht der Welt erblicken und über 70 Wrestler und vier Spielmodi verfügen.Zum Schluss der Direct Mini kommen auch noch Fans von Shin Megami Tensei auf ihre Kos­ten. Das HD-Remaster zu Shin Megami Tensei 3 soll im kommenden Jahr für die Nintendo Switch veröffentlicht werden. Das Game ist erstmals im Jahr 2003 erschienen und im Rah­men der Neuauflage optisch stark überarbeitet worden.Shin Megami Tensei 5 befindet sich schon seit einer ganzen Weile in der Entwicklung. Offiziell angekündigt wurde das Rollenspiel schon im Januar 2017 für die Nintendo Switch , seitdem müssen Fans der Reihe auf eine Ver­öf­fent­li­chung warten. Einen genauen Termin hat das Spiel zwar immer noch nicht, immerhin wurde der Release im Rahmen der Mini-Ausgabe der Nintendo Direct jetzt aber für das Jahr 2021 festgesetzt. Gameplay bekommen wir in dem neuesten Trailer allerdings keines zu sehen, stattdessen soll das Video auf die Story und Charaktere des Rollenspiels einstimmen.Da es sich bei der heute veröffentlichten Präsentation lediglich um eine Direct Mini handelt, wurden auch weiterhin keine Details zu kommenden Top-Titeln wie "The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2" genannt. Ob in nächster Zeit auch noch eine "richtige" Direct-Ausgabe, die dann als Livestream übertragen wird, erscheint, bleibt derzeit noch unklar. Die Direct-Präsentationen werden oft nur wenige Tage oder Stunden vor der Ausstrahlung angekündigt.