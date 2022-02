Nintendo übernimmt Entwickler, der seit NES-Zeiten Kult-Spiele prägt

Donkey Kong, Super Mario Bros, Zelda: Wenn man sich als Entwickler das Mitwirken an solchen Kult-Titeln auf die Fahnen schreiben kann, hat man echten Respekt verdient. Nintendo erweist der Gaming-Schmiede SRD Co. Ltd jetzt deshalb die Ehre und übernimmt sie.

Nach vier Jahrzehnten Zusammenarbeit kommt die Übernahme

Lange, kultige Geschichte

Alle Neuigkeiten zur Konsole von Nintendo

Abseits von gigantischer Übernahme nach dem Kaliber von Activions und Microsoft geht es hier um die Geschichte zweier Partner, die zusammen seit mehr als vier Jahrzehnten die Gaming-Geschichte prägen. Die mittlerweile in Tokio ansässige SRD Co. Ltd. wurde 1979 in Osaka gegründet, die erste Erwähnung auf der Verpackung eines Nintendo-Spiels kann das Unternehmen seit 1983 dank der NES-Portierung von Donkey Kong vorweisen.Seit dem ist das Studio für Nintendo fester Entwicklungspartner bei fast allen großen Unternehmungen und war unter anderem bei Donkey Kong und Donkey Kong Jr sowie Super Mario Bros und diversen The Legend of Zelda-Teilen beteiligt. Zu den jüngeren Projekten zählen Super Smash Bros. Ultimate, Animal Crossing: New Horizons und das Programmierspiel Game Builder Garage.Wie jetzt Gamesindustry berichtet, wird Nintendo den Langzeit-Partner jetzt vollständig übernehmen. Eine Übernahmesumme wurde nicht kommuniziert, Nintendo spricht aber von "nur geringen Auswirkungen" auf die Bilanz. Bis zum 1. April 2022 soll das Geschäft aber offiziell abgeschlossen sein. In der Mitteilung heißt es, dass die Übernahme "die Managementbasis von SRD stärken und die Verfügbarkeit von Softwareentwicklungs-Ressourcen für Nintendo sicherstellen" wird.Wie wichtig diese Ressourcen für Nintendo in der Vergangenheit waren, hatte ein Interview mit dem Mario-Vater Shigeru Miyamoto eindrucksvoll gezeigt. Der hatte SRD Co. Ltd. 1984 die vertrauensvolle Aufgabe erteilt, für die heute legendäre Spring-Mechanik in Mario Bros. einen Prototyp zu entwickeln. "Ich habe die Programmierer von SRD gebeten, eine Testversion zu erstellen - etwas, bei dem Mario auf Knopfdruck springt und bei wiederholtem Drücken auch in die Luft springt. Und es stellte sich heraus, dass es ziemlich gut funktioniert."