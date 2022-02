Rückkehr von Mario Strikers: Trailer zu Battle League veröffentlicht

Spiel soll im Juni 2022 veröffentlicht werden

Nintendo möchte einen neuen Teil der "Mario Strikers"-Reihe auf die Switch bringen. Wer den Vorgänger-Titel für den GameCube bereits gezockt hat, dürfte das Spiel noch unter dem Namen "Mario Smash Football" kennen. Mit "Battle League Football" haben bis zu acht Spieler die Chance, im lokalen Multiplayer-Modus gegeneinander anzutreten. Die Charaktere können dabei angepasst und mit verschiedenen Fähigkeiten ausgestattet werden.Abhängig von der Ausrüstung haben die Figuren aus dem Mario-Universum unterschiedliche Werte bei Eigenschaften wie Tempo, Kraft und Passgenauigkeit. Natürlich dürfen auch Items nicht fehlen, sodass das gegnerische Team mit Panzern und Bananen ausgebremst werden kann. Mit Hilfe einer Hyperkugel ist es möglich, den besonders starken Hyperschuss aufzuladen. Neben dem lokalen Multiplayer soll es auch einen Online-Modus geben. Hier können bis zu 20 Spieler einem Club beitreten und ihr Können dann gegen andere Clubs unter Beweis stellen.Im Ankündigungs-Video sind bereits einige Arenen zu sehen. Über wie viele Fußballplätze das Game verfügen wird, ist allerdings noch unklar. "Mario Strikers: Battle League Football" soll am 10. Juni 2022 das Licht der Welt erblicken und exklusiv für die Nintendo Switch erscheinen. Im gleichen Zeitraum sollen auch viele weitere Titel für den Handheld-Hybriden auf den Markt kommen. In einer Direct-Präsentation hat der Publisher vor kurzem Top-Games wie "Xenoblade 3", "Fire Emblem Warriors: Three Hopes" und "Switch Sports" vorgestellt sowie neue Details zum kommenden Splatoon-Ableger und "Kirby und das vergessene Land" genannt.