Xenoblade Chronicles 3: Neues Abenteuer für die Switch

Viele weitere Titel in neuer Direct-Präsentation vorgestellt

Alle Highlights der Nintendo Direct

Schon seit längerer Zeit wurde über eine Fortsetzung der Xenoblade-Reihe spekuliert. Nintendo hat Xenoblade 3 nun in einer Direct-Übertragung enthüllt. Das Rollenspiel soll noch in diesem Jahr veröffentlicht werden. In einem Trailer sind nun erste Gameplay-Szenen sowie die Spielwelt zu sehen. Der Titel soll an die Geschichte von Xenoblade Chronicles und Xenoblade Chronicles 2 anknüpfen.Bisher gibt es nur wenige Details zu dem neuen Abenteuer. Der Spieler nimmt die Rollen der Protagonisten Noah und Mio ein und wird nach Aionios, wo sich die verfeindeten Nationen Keves und Agnus gegenüberstehen, entführt. Während zuvor Schwerter ein wichtiges Story-Element waren, soll dieses Mal eine mysteriöse Flotte im Mittelpunkt stehen.Xenoblade Chronicles 3 soll im diesjährigen September für die Switch erscheinen. Ein konkretes Datum gibt es bislang nicht. Wer sich bis zum Release die Zeit vertreiben möchte, kann auf zahlreiche weitere Titel für die Hybrid-Konsole zurückgreifen. In einer Nintendo Direct hat der Publisher vor kurzem zahlreiche Switch-Games angekündigt. Neben einem neuen Kirby-Ableger wird es bald auch neue Strecken für Mario Kart 8 Deluxe sowie den nächsten Splatoon-Teil geben. Wir haben die interessantesten Ankündigungen der Direct in einem separaten Artikel für euch zusammengefasst. Jetzt auf den nachfolgenden Button klicken und direkt weiterlesen!