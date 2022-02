Nachfolger von Wii Sports: Nintendo Switch Sports im Trailer

Online-Multiplayer unterstützt bis zu 16 Spieler

Alle Highlights der Nintendo Direct

Die Sportsimulation Wii Sports bekommt einen Nachfolger für die Nintendo Switch . Das hat der japanische Konsolen-Hersteller vor kurzem im Rahmen einer Direct-Übertragung bekanntgegeben. Der neue Titel hört auf den Namen "Nintendo Switch Sports" und ist in einem ersten Trailer zu sehen. Das Game soll sowohl alte als auch neue Sportarten enthalten und ab dem 29. April erhältlich sein.Neben Bowling werden auch Badminton und Tennis mit an Bord sein. Außerdem lassen sich Sportarten wie Fußball und Volleyball spielen. Das Boxen wurde jedoch durch Chambara ersetzt. Hier müssen sich Spieler gegenseitig von einer Plattform stoßen.Während Wii Sports ausschließlich offline gespielt werden konnte, wird Switch Sports über einen Online-Mehrspieler-Modus verfügen. Dabei können bis zu 16 Spieler gegeneinander antreten. Hierfür ist wie üblich eine Switch Online-Mitgliedschaft erforderlich. Wer das Abonnement bereits besitzt, kann vom 18. bis zum 20. Februar auch an einem Test teilnehmen und einige Sportarten vorab ausprobieren. Weitere Details lassen sich auf der offiziellen Seite zu Nintendo Switch Sports finden.Switch-Besitzer können sich in nächster Zeit noch auf viele weitere Games freuen. So wurden in der Nintendo Direct unter anderem eine Erweiterung für Mario Kart 8 Deluxe, ein neuer Fire Emblem Warriors-Ableger sowie Details zu Splatoon 3 und Kirby gezeigt. Wir haben eine Übersicht mit den wichtigsten Neuheiten zusammengetragen. Den Artikel könnt ihr direkt über den nachfolgenden Button aufrufen.