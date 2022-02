Kirby und das vergessene Land: Neuer Trailer zum Switch-Titel

Vollstopf-Modus schaltet viele weitere Aktionen frei

Kirby-Fans können sich in diesem Jahr über einen weiteren Teil für die Nintendo Switch freuen. Im Rahmen der Direct-Präsentation hat der Publisher vor kurzem einen neuen Trailer zu dem Game veröffentlicht. Das Spiel enthält einen sogenannten Vollstopf-Modus, in welchem sich Kirby in zahlreiche Objekte verwandeln kann. "Kirby und das vergessene Land" soll im kommenden Monat erscheinen.Kirby ist dafür bekannt, seine Gegner einfach einsaugen zu können. Der Vollstopf-Modus gibt dem Spieler zusätzlich die Möglichkeit, sich große Objekte wie Autos, Automaten, Kegel, Hebebühnen, Ringe, Glühbirnen, Bögen und Wasserballons einzuverleiben. Abhängig vom eingesaugten Gegenstand kann Kirby dann weitere Aktionen ausführen und beispielsweise durch die Gegend fahren. Als Release-Termin hat Nintendo den 25. März 2022 genannt. Das Game soll zusammen mit zahlreichen Amiibos funktionieren. Welche Funktionen die Figuren freischalten, ist allerdings noch unklar.Mit der Nintendo Direct hat das japanische Unternehmen viele weitere Titel, die innerhalb des nächsten Jahres für die Nintendo Switch auf den Markt gebracht werden, angekündigt. Neben "Kirby und das vergessene Land" können sich Switch-Besitzer auch über einen Erweiterungs-Pass für "Mario Kart 8 Deluxe", neue Splatoon- und Xenoblade-Ableger sowie "Switch Sports" freuen. Wir haben die wichtigsten Ankündigungen in einem separaten Artikel zusammengefasst. Einfach auf den nachfolgenden Button klicken und weiterlesen!