Nintendo Direct Mini: Livestream-Event sorgt für Frust und Vorfreude

Nintendo hat einige Neuigkeiten zu kommenden Switch-Spielen im Ge­päck, die man schon heute ab 16 Uhr in einem "Direct Mini"-Livestream präsentieren wird. Doch die Vorfreude wird vom Konzern selbst getrübt, denn neue Spiele oder Exklusivtitel wird es nicht zu sehen geben.

Partner-Studios zeigen ihre neuen, bereits vorgestellten Spiele

Um während des Hypes der Next-Gen-Konsolen Xbox Series X und PlayStation 5 (PS5) wei­ter­hin im Gespräch zu bleiben, veranstaltet Nintendo schon heute ein spontanes Direct Mini-Event. Der ab 16 Uhr startende Livestream soll einen Ausblick auf geplante Spiele für die Nintendo Switch bieten. Diese stammen laut Angaben des japanischen Herstellers allerdings nicht aus der eigenen Entwicklung, sondern aus der von diversen Partner-Studios. Zudem sollen sich die Neuigkeiten der kleinen Nintendo Direct auf Third-Party-Titel beschränken, die bereits vorgestellt wurden.Neue Exklusivtitel aus dem Nintendo-Universum werden Switch-Besitzer also heute Nach­mit­tag nicht zu sehen bekommen. Ob der so genannte "Partner Showcase" die eine oder andere Überraschung bereithalten wird, bleibt abzuwarten. Unter dem passenden Tweet des Un­ter­neh­mens machen Fans ihrem Ärger Luft, die eigentlich mit der Ankündigung einer grö­ße­ren Präsentation gerechnet haben. Jedoch steigt die Vorfreude bei Liebhabern von Indie-Spielen und denen, die auf Neuigkeiten von lang erwarteten Titeln wie Bayonetta 3, Metroid Prime 4 oder auf neue Pokémon-DLCs hoffen.Ob und wann eine nächste vollwertige Nintendo Direct samt einer Ankündigung von ex­klu­si­ven Switch-Spielen mit Mario, Link, Zelda, Yoshi und Co. veranstaltet wird, steht zum jet­zi­gen Zeitpunkt noch nicht fest. Die Weiterführung der Mini-Ausgabe sollte Spielern jedoch Hoffnung geben, dass Nintendo dem Format nicht gänzlich abgeschworen hat. Seit Mai spe­ku­liert man in der Gerüchteküche darüber, dass der Konzern, statt in großen Livestreams, Spiele nur noch mit diversen Überraschungs-Trailern vorstellen möchte, wie zuletzt unter an­de­rem bei Paper Mario: The Origami King