Splatoon 3: Nintendo-Game mit neuem 'Salmon Run'-Modus

Splatoon 3 wird noch im Sommer 2022 veröffentlicht

Alle Highlights der Nintendo Direct

Der Farb-Shooter Splatoon 3 soll noch im Sommer für die Nintendo Switch erhältlich sein. Nintendo hat vor kurzem einen neuen Trailer zu dem Game veröffentlicht. Auch der dritte Teil der Reihe soll wieder über einen kooperativen Modus verfügen. Das Spielprinzip unterscheidet sich dabei kaum vom Vorgänger-Titel. "Salmon Run Next Wave" stellt die Spieler jedoch vor neue Herausforderungen.Der Spielmodus ist für bis zu vier Teilnehmer ausgelegt und erlaubt es den Spielern, gegen mehrere Wellen von Gegnern zu kämpfen. Durch das Abwehren der Salmoniden besteht die Möglichkeit, spezielle Fischeier zu sammeln. Im neuen Teil der Splatoon-Reihe ist es möglich, sich die Eier gegenseitig zuzuwerfen. Zudem wird es zwei neue Boss-Gegner mit den Namen Mobelisk und Sturmreifer, die das Spiel etwas schwieriger gestalten, geben.Splatoon 3 wurde schon vor einem Jahr angekündigt. Bisher wurde jedoch noch kein Release-Zeitraum genannt. Aus dem Trailer geht hervor, dass das Game im Sommer 2022 das Licht der Welt erblicken soll. Einen genauen Termin gibt es allerdings weiterhin nicht. Neben Splatoon 3 erscheinen in den nächsten Monaten noch viele weitere Titel für die Switch. So hat Nintendo im Rahmen der Direct-Präsentation Neuigkeiten zu Xenoblade Chronicles 3, einem neuen Fire Emblem Warriors-Ableger sowie einem DLC für Mario Kart 8 Deluxe bekanntgegeben. Weitere Details haben wir in einem separaten Artikel für euch zusammengefasst. Die Übersicht könnt ihr über den nachfolgenden Button aufrufen.