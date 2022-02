Mario Kart 8 Deluxe: Erweiterungs-Pass mit vielen neuen Strecken

DLC in der Erweiterung für Switch Online enthalten

Alle Highlights der Nintendo Direct

Da Mario Kart 8 in diesem Jahr bereits seinen achten Geburtstag feiert, haben viele Fans vermutet, dass Nintendo an einem neuen Ableger arbeiten könnte. Im Rahmen einer Direct-Präsentation hat der Publisher nun Neuigkeiten zu dem Fun-Racer bekanntgegeben. Die Switch-Version Mario Kart 8 Deluxe wird im Laufe des Jahres mit 48 zusätzlichen Strecken ausgestattet.Die Strecken stammen aus früheren Teilen der Mario Kart-Reihe und wurden an den Grafikstil des Switch-Ablegers angepasst. Nintendo möchte die Kurse in mehreren Wellen veröffentlichen. Am 18. März erscheinen die ersten Strecken, wozu auch die Kokos-Promenade der Wii, der Schoko-Sumpf des N64 und die Tokio-Tempotour aus Mario Kart Tour zählen. Die letzten Kurse sollen im kommenden Jahr das Licht der Welt erblicken.Alle Switch-Besitzer mit einer Switch Online-Mitgliedschaft haben die Möglichkeit, den Erweiterungs-Pass zu erwerben. Das Paket kostet als Einzel-Mitgliedschaft 39,99 Euro und ist damit doppelt so teuer wie die Standard-Version von Switch Online. Für das Familien-Abo mit maximal acht verknüpften Konten werden 69,99 Euro fällig. Die Erweiterung bringt nicht nur die neuen Mario Kart-Strecken, sondern auch einige N64-Titel mit sich. Alternativ kann der Booster Course-Pass auch separat gekauft werden. Der DLC mit allen 48 Strecken schlägt mit knapp 25 Euro zu Buche.Natürlich wurden in der Nintendo Direct nicht nur die neuen Kurse für Mario Kart 8 Deluxe gezeigt. Neben einem weiteren Xenoblade-Titel hat der japanische Konsolen-Hersteller auch Details zu Splatoon 3 sowie Kirby genannt und einen neuen Mario Strikers-Ableger vorgestellt. Zu einer Übersicht mit allen Ankündigungen gelangt ihr über den nachfolgenden Button. Jetzt klicken und direkt weiterlesen!