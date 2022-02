Oppo Find X5 (Lite): Details & Bilder zu den neuen Smartphones vorab

Der chinesische Hersteller Oppo drängt mit der Find X5-Serie mit weiteren Smartphones auf den europäischen Markt und will neben dem Pro-Modell auch noch eine erschwinglichere Version mit ebenfalls guter Ausstattung und eine Lite-Variante einführen. Wir haben alle Infos vorab.

Downgrade gegenüber dem Pro, aber immer noch High-End

Letztjähriger Top-SoC unter der Haube

80-Watt-Netzteil sorgt für schnelles Laden

90-Hertz-AMOLED-Panel und MediaTek 5G-Chip

Technische Daten zu den Oppo Find X5-Smartphones Modell Find X5 Pro 5G Find X5 5G Find X5 Lite 5G Display 6,7 Zoll, 120 Hz, 3216 x 1440 Pixel, 526 ppi, LTPO AMOLED, Corning Gorilla Glass Victus, 10 Bit 6,55 Zoll AMOLED, 120 Hz, 2400 x 1080 Pixel, Corning Gorilla Glass 7 6,43 Zoll AMOLED, 90 Hz, 2400 x 1080 Pixel, Corning Gorilla Glass 5 Software ColorOS 12.1 (Android 12) ColorOS 12 (Android 11) Prozessor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (Octa-Core, 1x 3,0 GHz + 3x 2,5 GHz + 4x 1,8 GHz, Adreno 730, 4nm, 64-Bit) Qualcomm Snapdragon 888 (Octa-Core, 1x 2.84 GHz + 3x 2.42 GHz + 4x 1.80 GHz, Kryo 680, 5-nm, 64-Bit) MediaTek Dimensity 900 (Octa-Core, 2x ARM Cortex-A78 + 6x ARM Cortex-A55, 6 nm, 64-Bit) Speicher 12/256 GB 8/256 GB Hauptkamera Triple-Cam, 50 MP Hauptkamera (Sony IMX766 1/1.56", f/1.7, 10 Bit, 6P-Objektiv, FOV 80°), 50 MP Weitwinkel (Sony IMX766 1/1.56", f/2.2, 10 Bit), 13 MP Telekamera (Samsung S5K3M5, f/2.4) Triple Cam, 50 MP Weitwinkelkamera (f/1.8, 10 Bit, 6P, OIS, FOV 84°, AF), 50 MP Ultra-Weitwinkelkamera (f/2.2, 10 Bit, 7P, FOV 110°, AF, 4 cm Makro), 13 MP Telekamera (f/2.4, 5P, FOV 45°, AF) Triple Cam, 64 MP Hauptkamera (f/1.7, 6P-Objektiv, FOV 80.5°), 8 MP Ultra-Weitwinkelkamera (f/2.25, 5P-Objektiv, FOV 118.9°), 2 MP Makro-Objektiv (f/2.4, 3P-Objektiv, FOV 88.8°, FF) Frontkamera 32 MP (Sony IMX709, 5P-Objektiv, FOV 90°, f/2.4) 32 MP (f/2.4, Sony IMX615) Sensoren Fingerabdrucksensor (unter Display), Geomagnetischer Sensor, Lichtsensor, Näherungssensor, Beschleunigungsmesser, Schwerkraftsensor, Gyroskop SIM Dual-SIM (Nano) + eSIM Dual-SIM (Nano) Besonderes IP 68, USB OTG, Gesichtserkennung, Stereo-Lautsprecher, Dolby Atmos IP 54, USB OTG, Gesichtserkennung, Stereo-Lautsprecher, Dolby Atmos IP 54, USB OTG, Gesichtserkennung, Lautsprecher Satelliten GPS, A-GPS, BeiDou, Glonass, Galileo Verbindung 5G, USB Typ C, WLAN AX, NFC, Bluetooth 5.2, Klinke (nur Lite) Akku 5000 mAh Li-Po, 80 Watt Schnellladen, kabelloses Laden 4800 mAh Li-Po, 80 Watt Schnellladen, kabelloses Laden 4500 mAh LiPo, 65 Watt Schnellladen Maße 163,7 x 73,9 x 8,5 mm 160,3 x 72,6 x 8,7 mm 160,6 x 73,2 x 7,81 mm Gewicht 218 Gramm 196 Gramm 173 Gramm

Oppo

Das Oppo Find X5 5G ist in einigen Bereichen gegenüber dem Pro-Modell abgespeckt worden, um es im Vergleich deutlich erschwinglicher zu machen. Günstig ist das ebenfalls mit High-End-Spezifikationen ausgerüstete "normale" Find X5 deshalb aber mit Preisen von rund 1000 Euro noch lange nicht.Während die Kamera-Einheit praktisch unverändert vom Pro-Modell übernommen wird, gibt es in Sachen Display, Plattform und Akku ein leichtes Downgrade. So ist der Bildschirm beim Oppo Find X5 5G mit 6,55 Zoll Diagonale ein Stück kleiner als beim riesigen Pro-Modell, die Bildschirmränder bleiben auch hier leicht nach hinten gewölbt. Die Auflösung liegt bei immer noch ordentlichen 2400x1080 Pixeln.Mit 120 Hertz maximaler Bildwiederholfrequenz, 10-Bit-Farbtiefe und HDR-Support sowie einer Abdeckung aus Corning Gorilla Glass Victus kann sich das Panel des Oppo Find X5 durchaus sehen lassen. Die Frontkamera sitzt oben links in einem Loch im Display und löst mit 32 Megapixeln ordentlich hoch auf. Der Fingerabdruckleser wird wie so oft inzwischen direkt unter der Display-Oberfläche platziert.Die technische Basis des Oppo Find X5 5G bildet anders als beim Pro-Modell nicht der topaktuelle Snapdragon 8 Gen 1, sondern dessen Vorgänger Snapdragon 888 . Auch dieser Octacore-SoC bietet mit Taktraten von bis zu 2,84 Gigahertz reichlich Power und ist am oberen Ende der Leistungsskala angesiedelt. Er wird in Europa ausschließlich zusammen mit acht Gigabyte LPDDR5-RAM und 256 GB schnellem UFS-3.1-Flashspeicher verbaut, wobei sich letzterer leider nicht erweitern lässt.Die Kameras sind im Oppo Find X5 5G offenbar vollkommen identisch zum Pro-Modell. Für die Bildverarbeitung sorgt unter anderem ein Oppo MariSilicon X KI-Chip, während zwei IMX766-Sensoren von Sony mit jeweils 50 Megapixeln für die Haupt- und die Ultraweitwinkelkamera verwendet werden. Zumindest die Hauptkamera hat einen in Hardware umgesetzten optischen Bildstabilisator.Hinzu kommt eine 13-Megapixel-Kamera von Samsung für Telezoom-Fotos, die in Kombination mit den beiden anderen Kameras einen bis zu fünffachen Hybrid-Zoom bietet. Die Fokussierung erfolgt über in den Sensoren integrierte Fokus-Pixel und es sind 10-Bit-HDR-Videos mit 4K-Auflösung möglich.Der 4800mAh große Akku kann mit dem mitgelieferten Netzteil mit bis zu 80 Watt schnell geladen werden, während auch Wireless-Charging unterstützt wird. Oppo lässt das Find X5 nicht nur per 5G, sondern auch über WiFi 6, Bluetooth 5.2 und NFC funken. Anders als beim Pro-Modell ist das normale Find X5 leider nicht nach IP68 zertifiziert und somit nicht offiziell wasser- und staubdicht. Als Betriebssystem dient auch hier Android 12 in Form von Oppos ColorOS 12.1.Dasist eine Art europäische Version des kürzlich vorgestellten Oppo Reno7. Das Gerät hat ein deutlich generischeres Design und steckt in einem einfacheren Gehäuse aus Kunststoff. Das Lite-Modell wird unseren Informationen zufolge ab rund 500 Euro zu haben sein und bietet dabei unter anderem ein OLED-Display, hochauflösende Kameras und ein 5G-fähiges MediaTek-SoC.Das Display des Oppo Find X5 Lite ist 6,43 Zoll groß und nutzt ein AMOLED-Panel mit 2400x1080 Pixeln Auflösung, einer Abdeckung aus Corning Gorilla Glass 5 und 8-Bit-Farbtiefe. Die maximale Bildwiederholfrequenz liegt bei 90 Hertz und es gibt auch hier wieder einen Fingerabdruckleser unter der Bildschirmoberfläche.Das Herz des Find X5 Lite ist der MediaTek Dimensity 900 Octacore-SoC, dessen zwei High-End-Cores maximal 2,4 Gigahertz erreichen und der ein integriertes 5G-Modem mitbringt. Oppo bietet das Find X5 Lite hierzulande wohl grundsätzlich nur in einer Speichervariante mit acht Gigabyte Arbeitsspeicher und 256 GB internem Flashspeicher an. Auch hier muss man wieder auf einen MicroSD-Kartenslot verzichten.Die Kameras des Oppo Find X5 Lite müssen ohne den KI-Chip MariSilicon X auskommen. Die Hauptkamera nutzt einen 64-Megapixel-Sensor mit einer F/1.7-Blende, während die Ultraweitwinkel-Kamera mit acht Megapixeln arbeitet und eine F/2.25-Blende hat. Hinzu kommt auch noch eine weitestgehend sinnfreie Makro-Kamera mit mageren zwei Megapixeln und F/2.4-Blende. Die Frontkamera nutzt einen Sony IMX615-Sensor mit 32-Megapixeln. Auf Premium-Features wie einen optischen Bildstabilisator in Hardware muss man beim Lite-Modell natürlich verzichten.Das Oppo Find X5 Lite hat einen 4500mAh großen Akku, der per Schnellladefunktion mit bis zu 65 Watt in kürzester Zeit "vollgepumpt" werden kann. Gefunkt wird hier ebenfalls per WiFi 6, NFC und Bluetooth 5.2 und es gibt anders als bei den beiden teureren Find X5-Varianten sogar einen 3,5-Millimeter-Klinkenanschluss für Kopfhörer. Oppo liefert das Find X5 Lite ab Werk mit Android 12 und ColorOS 12.1 aus.