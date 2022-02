Mehr als 3 Stunden: Smartphone-Zeit der Deutschen schnellt in die Höhe

Das Smartphone entwickelt sich immer mehr zu einem Gegenstand, der den Großteil des Alltags vieler Menschen bestimmt. Eine neue Analyse zeigt: Die Zeit, die Deutsche mit ihrem Mobilgerät verbringen, steigt innerhalb von 2 Jahren rasant, der internationale Vergleich ist interessant.

Das Smartphone wird zum zentralen Kommunikations- und Konsumgerät

International noch zurückhaltend

Es ist eine Untersuchung, die eine gesellschaftlich oft heiß diskutierte Entwicklung beschreibt: Viele Menschen verbringen jeden Tag immer mehr Zeit mit ihrem Smartphone. Wie heise aus der aktuellen Auswertung des App-Analyseunternehmens App Annie zitiert, lagt die Smartphone-Zeit der Deutschen 2021 im Durchschnitt bei 3,4 Stunden pro Tag. In derselben Analyse des Jahres 2019 lag der Wert noch bei 2,6 Stunden.Natürlich springt sofort ein wichtiger Faktor in den Sinn, der einen wesentlichen Beitrag zu dieser rasanten Entwicklung der letzten zwei Jahre geleistet hat: Die Corona-Pandemie und damit verbundene Einschränkungen im Lebensalltag sowie Veränderungen in der Arbeitswelt war wohl für viele der perfekte Nährboden für eine gesteigerte Smartphone-Nutzung. Die meiste Bildschirmzeit nehmen bei den Deutschen im letzten Jahr Kommunikations- und Social-Media-Apps ein, danach folgen Spiele.Zwar steigt die Smartphone-Zeit in Deutschland damit deutlich, im internationalen Vergleich sind es aber ganz andere Werte, die für eine Spitzen-Platzierung sorgen.Wie App Annie laut heise analysiert, kommen Menschen in den Top 10 der Länder mit der höchsten Smartphone-Zeit auf eine tägliche Nutzungs-Dauer von 4 Stunden, 48 Minuten. Dieser Wert wird von den Tabellenerster Brasilien, Indonesien und Südkorea angefeuert, die in den letzten Jahren den Schwellenwert von deutlich über 5 Stunden pro Nutzer und Tag hinter sich gelassen haben.