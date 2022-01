Vollwertiger Ersatz für Kabel: Superschnelles Wi-Fi 7 ist in Arbeit

Langsames Internet ist nicht nur in der Freizeit alles andere als gerne gesehen, sondern ist auch im Pandemie-bedingten Homeoffice ein Problem. Die Hersteller arbeiten aber natürlich ständig an neuen Lösungen und Wi-Fi 7 dürfte einen großen Schritt nach vorne darstellen.

Bis zu 40 GBit/s möglich

WLAN ist heutzutage omnipräsent und wird auch immer besser und schneller. Der aktuelle Standard heißt Wi-Fi 6 und wird mittlerweile von den meisten neuen Hardware-Modellen unterstützt. Es gibt auch bereits einen offiziellen Nachfolger namens Wi-Fi 6E, dieses bringt Support des 6-GHz-Frequenzbandes mit sich.Doch auf dem Papier und in ersten Tests ist die Branche längst weiter. Denn die Industrie arbeitet dieser Tage an Wi-Fi 7, dieses ist auch als IEEE 802.11be bekannt. Wi-Fi 7 wird wie seine Vorgänger auf die 2,4-GHz-, 5-GHz-, and 6-GHz-Spektren zugreifen. Dabei soll der neueste WLAN-Standard aber rund 2,4 mal schneller sein als Wi-Fi 6. Das erreicht man einerseits mit einer Kanalausweitung zu 320 MHz, andererseits mit der Unterstützung von 4K Quadratur-Amplituden-Modulation (QAM).Der Endkunde will natürlich in erster Linie wissen, wie schnell das WLAN der Zukunft sein wird: Wi-Fi 6 unterstützt in der Theorie bis zu 9,6 GBit/s, laut der Wi-Fi Alliance wird die nächste volle Versionsnummer "zumindest" 30 GBit/s leisten, möglicherweise sind es sogar bis zu 40 GBit/s drin.Wie Ars Technica berichtet, hat nun der Halbleiterhersteller MediaTek eine erste erfolgreiche Demo von Wi-Fi 7 durchgeführt, diese haben "wichtige Kunden und Mitarbeiter der Industrie" zu sehen bekommen. Damit erreicht Wi-Fi 7 womöglich dieselbe theoretische Geschwindigkeit wie USB4. Entsprechend euphorisch klang auch MediaTek-Manager Alan Hsu: "Mit der Einführung von Wi-Fi 7 wird Wi-Fi zum ersten Mal ein echter Kabel-/Ethernet-Ersatz für Anwendungen mit sehr hoher Bandbreite sein."Derzeit sind die Spezifikationen für Wi-Fi 7 noch im Entwurf-Stadium und sollen voraussichtlich 2024 vom Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) zertifiziert werden wird. Allerdings meint man bei MediaTek dennoch, dass erste Consumer-Produkte bereits 2023 auf den Markt kommen werden.