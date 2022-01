Erstes Update für AVMs neuen WLAN-Router FritzBox 6850 5G

Der Internet-Experte AVM hat für den erst vor kurzem auf den Markt gebrachten FritzBox 5G-Router 6850 ein erstes Update veröffentlicht. Die neue FritzOS-Version trägt die Nummer 7.29. Es handelt sich um ein umfangreiches Wartungsupdate.

Weitere Verbesserungen im FritzOS 7.29 Mobilfunk Verbesserung:

Neue Modem-Software mit diversen Optimierungen und verbesserter Stabilität

Erhöhung des max. möglichen Datendurchsatzes im Downstream (jetzt bei 5G max. 1,3 GBit/s, LTE max. 1,0 GBit/s)

Erhöhung des max. möglichen Datendurchsatzes im Upstream (jetzt bei 5G max. 450 MBit/s, LTE max. 211 MBit/s)

Mehr technische Details zur bestehenden Mobilfunkverbindung unter Internet/5G-Informationen verfügar

Verfügbare Bandbreite durch Prognosewert ersetzen bei fehlender oder offensichtlich fehlerhafter AMBR vom Netz

Manuelle Suche nach Mobilfunknetzen liefert bessere Ergebnisse

Optimierung des Verbindungsaufbaus

SIM-Hotplug unterstützt

Internet Verbesserung:

Aktualisierung von vertrauenswürdigen Stammzertifizierungsstellen

Beim Aktivieren des Internetzugriffs auf Speichermedien über FTP/FTPS wird die zufällig vorbelegte Portnummer angezeigt

Sperrseiten bei aktiver Gerätesperre überarbeitet

Telefonie Verbesserung:

Interoperabilität bei Nutzung von verschlüsselter Telefonie erhöht

Verschlüsselte Telefonie robuster gegen Verbindungsverluste

Interoperabilität für CardDAV-basierte Online-Telefonbücher erhöht

Optimierte Behandlung von Rufumleitungen bei SIP-Trunks, die eine Rufumleitung in der Rufphase unterstützen

Fax-Journal um Spalte "Name/Rufnummer" erweitert und Schaltfläche zum Löschen aller Einträge hinzugefügt

WLAN Verbesserung: Stabilität angehoben

System Verbesserung:

Lastverteilung bei sehr hoher Mobilfunkdatenlast optimiert

Übersetzungen der Texte für die Benutzeroberfläche der FritzBox überarbeitet und komplettiert

Stabilität angehoben

Die Highlights der FritzBox 6850 5G:

5G-Router mit 4 x 4 MIMO bis zu 1,3 GBit/s für Band n1 (2,1 GHz), n3 (1,8 GHz), n5 (850 MHz), n7 (2,6 GHz), n8 (900 MHz), n20 (800 MHz), n28 (700 MHz), n38 (2,6 GHz), n40 (2,3 GHz), n41 (2,5 GHz), n78 (3,5 GHz)

Unterstützung für 5G Standalone und 5G Non-Standalone (3GPP Release 15)

Internetzugang über 4G (LTE CAT-16-Modem) mit bis zu 1 GBit/s für Band 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28 und 32 (1,5 GHz) sowie TDD-Band 38, 40, 41, 42 (3,5 GHz), 43 (3,7 GHz)

Unterstützt Dynamic Spectrum Sharing (DSS) sowie UMTS/HSPA+ (3G)

Dualband WLAN AC + N mit bis zu 1266 MBit/s

Zwei SMA-Anschlüsse zum Anbringen externer Antennen

Vier Gigabit-LAN-Ports und 1 USB-3.0-Anschluss

Telefonanlage und DECT-Basis für bis zu sechs Telefone und Smart-Home-Anwendungen

Anschluss für analoges Telefon oder Fax

FritzOS: mit Mesh, Kindersicherung, Mediaserver, FritzNAS, WLAN-Gastzugang, MyFritz u. v. m.

AVM

AVMs "Luxus"-Router FritzBox 6850 5G (derzeit ab rund 550 Euro zu haben) bekommt jetzt sein erstes Firmware-Update. Nach dem Release gibt es daher jetzt eine umfangreiche Aktualisierung, mit der eine Reihe von Verbesserungen gestartet werden. Die neue Aktualisierung ist ein Wartungsupdate, das heißt, neue Funktionen gibt es nicht. Das Update lässt sich ab sofort über die Online-Nutzeroberfläche durchführen: Man ruft die Nutzeroberfläche des Gerätes im Netzwerk über den Webbrowser unter "fritz.box" auf und gibt, falls erforderlich, Benutzername und Kennwort ein. Im Menü befindet sich dann unter "Assistenten" die Option "Update" oder "Firmware aktualisieren".Tipps für das Update und Hinweise zu der neuen Version gibt es direkt bei AVM und in den Update-Benachrichtigungen.Die Liste der Änderungen ist sehr lang. Wir haben für euch daher nur die Verbesserungen in Gänze übernommen. Zu den wichtigsten Fehlerbehebungen gehören ein Fix für VPN-Verbindungsprobleme, für einen Fehler, der die Priorisierung von Geräten fehlschlugen ließ, und ein Bug, der zu eingeschränkter telefonische Erreichbarkeit bei Nutzung von Telefonie über IPv6 führte. Zudem gibt es einige sicherheitsrelevante ‚Änderungen, so hat AVM jetzt die sogenannte FragAttack-Sicherheitslücke für den neuen Router geschlossen.Die kompletten Release-Notes findet ihr auf der AVM-Website im Bereich der Downloads