Wifi 6E: US-Gericht macht den Weg für WLAN im 6-GHz-Band frei

Gerichte in den USA haben den Weg für eines der wichtigsten WiFi-Up­dates der letzten beiden Jahrzehnte freigemacht . Die Telekommunikationsbehörde FCC erteilte freie Bahn zur Freigabe der Frequenzen im 6-GHz-Band, die bald für sehr schnelles WLAN genutzt werden können.

Gigabit durch die Luft

Bisher können die Entwickler der WiFi-Spezifikationen und die Hersteller von WLAN-Systemen mit Frequenzen in den Bereichen von 2,4 GHz und 5 GHz arbeiten. Dem Einsatz des 6-GHz-Bandes stand bisher noch im Weg, dass die fraglichen Spektren nicht für die unlizenzierte Verwendung freigegeben waren. Das wollte die FCC bereits im Jahr 2020 ändern.Allerdings wurde der dazu angestoßene Prozess vom Telekommunikationskonzern AT&T ausgebremst. Dieser legte sein Veto ein, weil angeblich nicht hinreichend geklärt sei, wie Interferenzen mit diversen anderen Anwendungen, die in angrenzenden Frequenzbereichen funken, verhindert werden sollen. Betroffen seien hier laut dem Unternehmen Funkdienste, die von Smart Metern, den Einsatzkräften der Feuerwehr und im Mobilfunk genutzt werden.Vor Gericht konnte die FCC allerdings klarmachen, dass die fraglichen Probleme in der Praxis keine Rolle spielen werden. Denn seitens der Behörde würde die Freigabe von Frequenzen natürlich so ausgestaltet, dass keine Schwierigkeiten auftreten. Und auch die Befürchtung unsachgemäßer Implementierungen, die dann eben doch Wechselwirkungen verursachen, könnten hier nicht dazu genutzt werden, die Freigabe aufzuhalten. Denn einerseits geht es ja gerade darum, dass ordentlich nach den Spezifikationen gestaltete Systeme die Frequenzen nutzen sollen und fehlerhafte Umsetzungen auch bei anderen Lizenzformen nicht ausgeschlossen werden können.Damit ist nun also der Weg für die Erweiterung der WLAN-Spezifikationen um den WiFi 6E-Standard frei. Dieser wird noch weitaus höhere Bandbreiten bieten, als die bisher verfügbaren Verbindungen im 5-GHz-Bereich. Allerdings ist im 6-GHz-Band die Reichweite geringer und insbesondere die Durchdringung von Wänden ist kaum noch gegeben. Die kommende Technologie ist aber gut geeignet, Büro-Umgebungen mit Gigabit-Netzen auszustatten, ohne Kabel zu verlegen.